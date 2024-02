Decydował tie-break! Niespodzianka w meczu Tauron Ligi

Siatkarki UNI Opole przegrały z KGHM #VolleyWrocław 2:3 w meczu 20. kolejki Tauron Ligi. Gra obu ekip na przestrzeni meczu falowała, a w tie-breaku wyraźnie lepsze były niżej notowane w tabeli wrocławianki. Najlepszą zawodniczką meczu uznana została Julia Szczurowska, która wywalczyła 30 punktów. Strata punktu przez ekipę #VolleyWrocław oznacza jednak utratę matematycznych szans na awans do play-off.

Gospodynie uzyskały wyraźną przewagę w pierwszym secie (9:5, 14:9). Trener Michal Masek dokonał zmian i wrocławianki ruszyły do odrabiania strat; złapały kontakt (20:19), a po ataku Julii Stancelewskiej uzyskały nawet przewagę (21:22). Losy seta rozstrzygnęły się w dwóch ostatnich akcjach. Punktowy blok dał ekipie UNI piłkę setową, a po chwili Ana Karina Olaya popisała się skutecznym atakiem (25:23).

W drugiej odsłonie, po wyrównanym początku, przewagę uzyskały opolanki. Poszła punktowa seria od stanu 11:9 do 15:9, w której trzy akcje skończyła Katarzyna Zaroślińska-Król. Gospodynie nie cieszyły się długo z wysokiego prowadzenia, bo rywalki szybko odpowiedziały serią wygranych akcji (15:13), a później odrobiły straty. Wrocławianki były w tej partii skuteczniejsze w ataku, lepiej grały blokiem i tym razem to one rozegrały końcówkę po swojej myśli. Znów wygrały kilka akcji z rzędu i miały piłkę setową, gdy asa zaserwowała Anna Lewandowska (20:24). Brakujący punkt dołożyła Julia Szczurowska (21:25).

Siatkarki UNI zaczęły wypracowywać sobie punktową zaliczkę od pierwszych akcji trzeciego seta (4:1, 9:6). Grały skuteczniej od rywalek; wrocławianki na moment złapały kontakt (12:11), ale tym razem nie były w stanie odrobić strat. Gospodynie miały w końcówce wyraźną przewagę (21:15) i kontrolowały sytuację. Wynik na 25:20 ustaliła skutecznym atakiem Zaroślińska-Król.

Na początku czwartej odsłony obie ekipy walczyły punkt za punkt (9:9), później opolanki odskoczyły przy zagrywkach Zaroślińskiej-Król (13:9). Gospodynie nie utrzymały jednak długo tej przewagi; przeciwniczki odrobiły straty, a po ataku Szczurowskiej było 16:17. Końcówka przyniosła sporo emocji. Po ataku Anny Bączyńskiej gospodynie przegrywały 20:23, ale zdołały odrobić straty (23:23). Szczurowska wywalczyła piłkę setową dla przyjezdnych, ale Olaya skończyła kolejną akcję i rozpoczęła się gra na przewagi. Wojnę nerwów wygrały wrocławianki, a w ostatniej akcji Szczurowska obiła blok rywalek (24:26).

Spotkanie zakończyło się więc tie-breakiem. Lepiej otworzyły go wrocławianki, które po ataku Bączyńskiej miały cztery oczka zaliczki przy zmianie stron (4:8). Po niej błąd siatkarek UNI i atak Gabrieli Ponikowskiej jeszcze powiększyły różnicę (4:10). Piłkę meczową wywalczyła skutecznym atakiem Szczurowska (6:14), gospodynie obroniły się w dwóch akcjach, ale punktowy blok dał ekipie #VolleyWrocław ostatni punkt (8:15).

Najwięcej punktów: Katarzyna Zaroślińska-Król (17), Ana Karina Olaya (17), Marta Pamuła (14), Katarzyna Połeć (11), Marta Orzyłowska (10) – UNI; Julia Szczurowska (30), Anna Bączyńska (15), Kinga Stronias (14), Gabriela Ponikowska (12) – #VolleyWrocław. MVP: Julia Szczurowska (28/49 = 57% skuteczności w ataku + 2 bloki).

UNI Opole – KGHM #VolleyWrocław 2:3 (25:23, 21:25, 25:20, 24:26, 8:15)

UNI: Julia Bińczycka, Ana Karina Olaya, Marta Orzyłowska, Katarzyna Zaroślińska-Król, Marta Pamuła, Katarzyna Połeć – Adriana Adamek (libero) oraz Pola Janicka, Oliwia Sieradzka, Elan McCall, Natalia Kecher. Trener: Nicola Vettori.

#VolleyWrocław: Anna Bączyńska, Anna Lewandowska, Julia Szczurowska, Kinga Stronias, Gabriela Ponikowska, Lucie Muhlsteinova – Anna Pawłowska (libero) oraz Adrianna Szady, Julia Stancelewska, Joanna Chorąża, Aleksandra Gromadowska. Trener: Michal Masek.

Wyniki meczów 20. kolejki Tauron Ligi:

2024-02-23: MOYA Radomka Radom – BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała 0:3 (22:25, 19:25, 22:25)

2024-02-23: UNI Opole – KGHM #VolleyWrocław 2:3 (25:23, 21:25, 25:20, 24:26, 8:15)

2024-02-24: Grot Budowlani Łódź – Grupa Azoty Chemik Police (sobota, godzina 19.00)

2024-02-25: ŁKS Commercecon Łódź – Energa MKS Kalisz (niedziela, godzina 16.00)

2024-02-25: Grupa Azoty Akademia Tarnów – PGE Rysice Rzeszów (niedziela, godzina 19.00)

2024-02-26: ITA Tools Stal Mielec – Metalkas Pałac Bydgoszcz (poniedziałek, godzina 19.00).

