Bayern ostatnie trzy mecze rozegrał na wyjazdach i poniósł porażki, choć stawka była wysoka: najpierw uległ liderowi Bundesligi Bayerowi Leverkusen 0:3, później w Rzymie przegrał z Lazio w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów 0:1, a następnie ponownie w ekstraklasie - z VfL Bochum 2:3.

Bawarczykom grozi, że po raz pierwszy od rozgrywek 2011/12 nie zdobędą żadnego trofeum. Klub już zapowiedział, że po zakończeniu sezonu rozstanie się z zatrudnionym w marcu 2023 roku trenerem Thomasem Tuchelem.

- Nie interesuje nas, co się mówi w mediach o Bayernie. Nawet jeśli chwilowo mu nie idzie, to dla nas jest to mecz z mistrzem na jego terenie. Jeśli wzniesiemy się na nasz najwyższy poziom, to może zdobędziemy trzy punkty przeciwko drużynie światowej klasy. Najważniejszym zadaniem dla nas jest awans do Ligi Mistrzów - powiedział węgierski bramkarz gości Peter Gulacsi.

RB Lipsk, który ma 40 punktów i jest piąty w tabeli, nie przegrał żadnego z ostatnich czterech spotkań z Bayernem. W ekstraklasie raz wygrał i dwukrotnie zremisował, a w Superpucharze Niemiec wręcz zdeklasował monachijczyków, zwyciężając 3:0.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bayern Monachium - RB Lipsk na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:30.