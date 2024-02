Podrażnili lidera! Nokautująca odpowiedź siatkarzy Jastrzębskiego Węgla

W pierwszym secie obie drużyny długo grały punkt za punkt. W środkowej części minimalną przewagę uzyskali gospodarze (17:15, 19:17), ale jastrzębianie w obu sytuacjach odrobili straty. Kluczowa dla losów seta okazała się seria czterech wygranych akcji przez Cuprum, gdy zagrywał Paweł Pietraszko (23:20). Dwa ostatnie punkty dla lubinian wywalczył skutecznymi atakami Aleksander Berger (25:21). Właśnie atak i blok były w tej partii największymi atutami gospodarzy.

Podrażnieni jastrzębianie z animuszem rozpoczęli kolejną partię (0:4, 1:7). Takie otwarcie było wstępem do bardzo jednostronnego seta, bo przyjezdni nie zwalniali tempa i powiększali przewagę – po asie Tomasza Fornala doszła ona do dziesięciu oczek (8:18). Goście dominowali w ataku, lepiej punktowali zagrywką i blokiem. W ostatniej akcji tej części meczu skutecznie zaatakował Fornal (11:25).

Set numer trzy to również mocne otwarcie ekipy z Jastrzębia-Zdroju, a po asie Fornala gospodarze tracili już sześć oczek (2:8). Siatkarze Cuprum zerwali się do walki i po dobrym fragmencie gry złapali kontakt z rywalami (12:13). Był to jednak tylko chwilowy przebłysk, bo goście błyskawicznie opanowali sytuację. Znów z pola serwisowego zapunktował Fornal (12:16), a w końcówce lubinianie nie włączyli się do gry. Goście punktowali w ataku i blokiem, a wynik na 16:25 ustaliła przestrzelona zagrywka gospodarzy.

Początek czwartej odsłony przyniósł wyrównaną grę obu ekip (10:10), a w kolejnych akcjach żadna ze stron nie była w stanie uzyskać znaczącej zaliczki. W końcówce zaczęła się zarysowywać przewaga Jastrzębskiego Węgla. Ważną rolę znów odegrała zagrywka, bo asy posłali Fornal (17:19) i Norbert Huber (18:21). Piłkę meczową wywalczył Moustapha M'Baye (19:24), który dwie akcje później zaatakował po bloku rywali i zakończył mecz (20:25).

Najwięcej punktów: Jake Hanes (16) – Cuprum; Ryan Sclater (20), Tomasz Fornal (18), Moustapha M'Baye (14), Rafał Szymura (10) – Jastrzębski Węgiel. Gospodarze ustępowali rywalom w ataku (42%–52% skuteczności), bloku (7–10) i zagrywce (1–10). MVP: Tomasz Fornal (12/23 = 52% skuteczności w ataku + 5 asów + 1 blok).

KGHM Cuprum Lubin – Jastrzębski Węgiel 1:3 (25:21, 11:25, 16:25, 20:25)

Cuprum: Alexander Berger, Jakub Strulak, Jake Hanes, Wojciech Ferens, Paweł Pietraszko, Danilo Gelinski – Mateusz Masłowski (libero) oraz Kajetan Kubicki, Dominik Czerny, Kamil Kwasowski, Seweryn Lipiński, Hubert Węgrzyn. Trener: Paweł Rusek

Jastrzębski Węgiel: Tomasz Fornal, Norbert Huber, Ryan Sclater, Rafał Szymura, Moustapha M'Baye, Edvins Skruders – Jakub Popiwczak (libero) oraz Mateusz Jóźwik. Trener: Marcelo Mendez.

Wyniki meczów 23. kolejki PlusLigi:

2024-02-24: Barkom Każany Lwów – Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 1:3 (25:20, 22:25, 23:25, 23:25)

2024-02-24: KGHM Cuprum Lubin – Jastrzębski Węgiel 1:3 (25:21, 11:25, 16:25, 20:25)

2024-02-24: Bogdanka LUK Lublin – Aluron CMC Warta Zawiercie (sobota, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-25: Asseco Resovia Rzeszów – Exact Systems Hemarpol Częstochowa (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-25: Trefl Gdańsk – MKS Ślepsk Malow Suwałki (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-26: GKS Katowice – Indykpol AZS Olsztyn (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-02-26: Enea Czarni Radom – PSG Stal Nysa (poniedziałek, godzina 20.30; transmisja – Polsat Sport)

2024-03-19: Projekt Warszawa – PGE GiEK Skra Bełchatów.

