W sobotę dojdzie do starcia zespołów sąsiadujących ze sobą w ligowej tabeli. ZAKSA zajmuje dziesiąte miejsce i ma na swoim koncie dwadzieścia dziewięć punktów, Barkom natomiast znajduje się lokatę niżej i do rywala traci cztery "oczka".

ZOBACZ TAKŻE: Rozterki siatkarskiego mistrza Europy. Co dalej z karierą? "Trochę się boję"

Barkom-Każany Lwów w trzech lutowych spotkaniach jest niepokonany. Wygrał przeciwko Ślepsk Malow Suwałki 3:0, Aluron CMC Warta Zawiercie 3:2 i nieoczekiwanie pokonał bez starty seta lidera rozgrywek - Jastrzębski Węgiel.

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w poprzedniej kolejce pokonała GKS Katowice 3:0. Pierwszy set od prowadzenia rozpoczęli kędzierzynianie, mimo że rywale złapali kontakt, to nie zdołali dograć seta do końca jak równy z równym i przegrali (19:25). W drugiej odsłonie ZAKSA również wypracowała przewagę i utrzymała ją do końca partii (25:18). Ostatni set pomimo chwilowego prowadzenia przez GKS Katowice (9:7) zakończył się zwycięstwem kędzierzynian (25:19).

Relacja live i wynik na żywo meczu Barkom-Każany Lwów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle na Polsatsport.pl. Początek o 14:45.