Finał wymusił zmiany. Ważna uroczystość u polskiego siatkarza przesunięta

Środowy wieczór był niewątpliwie dużym sukcesem dla zawodników Projektu Warszawa. Stołeczny klub wygrał 3:1 z Vero Volley Monza w pierwszym finałowym spotkaniu CEV Challenge Cup przy ogromnym aplauzie kibiców zgromadzonych w hali COS Torwar.

Jednym z kluczowych zawodników Projektu w tym spotkaniu był Artur Szalpuk, którego świetna zagrywka dała impuls drużynie w czwartym secie finałowego meczu, w efekcie czego stołeczny klub zwyciężył i pojedzie do Italii z solidną zaliczką.



Okazało się, że Szalpuk miał nie tylko jeden powód do świętowania, ale aż dwa w ostatnim czasie. W czwartek zawodnik Projektu opublikował na Instagramie zdjęcie ze swoim psem - Luną.



"Wczorajszy finał Challenge Cup przesunął nam świętowanie o jeden dzień! Na szczęście Luna nie za bardzo kuma, że ma urodziny! Wszystkiego najlepszego dla Lunczaka, to już 5 lat!" - napisał na Instagramie Szalpuk publikując również zdjęcie swojego psa ze szczenięcych lat.



Rewanż między Projektem i Vero Volley zostanie rozegrany we wtorek 27 lutego we Włoszech. Projekt Warszawa musi wygrać dwa sety, by wywalczyć Puchar Challenge. W przypadku porażki 0:3 lub 1:3 triumfatora wyłoni złoty set.

Zobacz skrót meczu Projekt Warszawa - Vero Volley Monza

