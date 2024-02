Siatkarze Projektu ograli Monzę! Puchar Challenge o krok

Projekt Warszawa wygrał z Mint Vero Volley Monza 3:1 w pierwszym meczu finału Pucharu Challenge. W ekipie Projektu z powodów zdrowotnych nie mógł zagrać jeden z liderów – Bartłomiej Bołądź. Mimo tego gospodarze rozegrali świetne spotkanie, zgarnęli komplet punktów i są w dobrej sytuacji przed rewanżem, który zostanie rozegrany 27 lutego we Włoszech.

Siatkarze Projektu rozpoczęli to spotkanie serią punktowych bloków (3:0). Blok był jednym z elementów, które pozwoliły gospodarzom uzyskać wyraźną przewagę w tej partii. Siatkarze Projektu lepiej przyjmowali i byli skuteczniejsi w ataku, w efekcie rosła punktowa różnica (12:9, 16:12, 20:14). Końcówka pod kontrolą polskiego klubu. Jurij Semeniuk dołożył asa na wagę piłki setowej, a Artur Szalpuk zamknął tę partię skutecznym atakiem (25:18).

Gospodarze udanie zaczęli drugą odsłonę (8:6, 12:9), ale później do gry włączyła się ekipa z Monzy. Goście wyrównali (13:13), a później uzyskali prowadzenie, gdy asa posłał Eric Loeppky (14:15). W końcówce wykorzystali słabszy fragment gospodarzy, odskoczyli na trzy oczka (19:22). Dwa ostatnie punkty dla gości zdobył skutecznymi atakami Arthur Szwarc (21:25).

Początek trzeciej partii nerwowy, trener Piotr Graban obejrzał żółtą kartkę, przy próbie prośby o challenge. Po wyrównanym otwarciu, inicjatywę przejęli siatkarze Projektu, a ważną rolę odegrała ich dyspozycja w polu serwisowym. Najpierw asa posłał Andrzej Wrona (10:8), później serią dobrych zagrywek popisał się Semeniuk (16:11). Po dwóch punktowych blokach gospodarze prowadzili 21:14, co oznaczało spokojną końcówkę. Wynik na 25:18 ustalił asem serwisowym Karol Borkowski.

Czwarty set rozpoczął się od falstartu ekipy z Warszawy (1:5, 2:8). Gospodarze ruszyli do odrabiania strat, zmniejszyli różnicę (8:11), a później złapali kontakt po dwóch punktowych blokach Semeniuka (12:13). Gra się wyrównała, a po dwóch skutecznych atakach Artura Szalpuka Projekt prowadził 19:17. Gospodarze nie dali już sobie wydrzeć zwycięstwa. Wyraźnie ożywił się Szalpuk, który w końcówce posłał dwa asy (24:18). Brakujący punkt wywalczył skutecznym atakiem Kevin Tillie (25:19).

Najwięcej punktów: Kevin Tillie (13), Linus Weber (13), Jurij Semeniuk (12) – Projekt; Arthur Szwarc (16), Eric Loeppky (14) – Monza. Gospodarze lepiej punktowali zagrywką (5–2) i blokiem (10–5; po 5 bloków Projektu w pierwszym i trzecim secie). MVP: Jurij Semeniuk (7/12 = 58% skuteczności w ataku + 2 asy + 3 bloki).

Rewanż zostanie rozegrany we wtorek 27 lutego we Włoszech. Projekt Warszawa musi wygrać dwa sety, by wywalczyć Puchar Challenge. W przypadku porażki 0:3 lub 1:3 triumfatora wyłoni złoty set.



Projekt Warszawa – Mint Vero Volley Monza 3:1 (25:18, 21:25, 25:18, 25:19)

Projekt: Artur Szalpuk, Andrzej Wrona, Linus Weber, Kevin Tillie, Yurii Semeniuk, Jan Firlej – Damian Wojtaszek (libero) oraz Karol Borkowski. Trener: Piotr Graban.

Vero Volley: Eric Loeppky, Gabriele Di Martino, Arthur Szwarc, Stephen Maar, Gianluca Galassi, Fernando Kreling – Marco Gaggini (libero) oraz Ran Takahashi, Petar Visić. Trener: Massimo Eccheli.