Projekt gra o europejskie trofeum, a tu takie słowa trenera! "Jestem specyficznym człowiekiem"

Projekt Warszawa rozegra we wtorek drugie spotkanie w ramach finałowego dwumeczu w Pucharze Challenge. W pierwszym - przed własnymi kibicami - stołeczni pokonali Mint Vero Volley Monza 3:1. Do Włoch pojechali więc z zaliczką dwóch setów, którą będą chcieli obronić.

Jeśli zrealizują swój cel, zdobędą pierwsze w historii warszawskiego klubu europejskiego trofeum. Na tym jednak nie koniec: jeszcze w tym tygodniu Projekt może dopisać do swojego dorobku kolejny sukces - tym razem na arenie krajowej. W weekend stołeczni wystąpią bowiem w Final Four Pucharu Polski.

- Na razie jesteśmy skoncentrowani na najbliższym wyzwaniu. Jeśli zagramy dobrze, pokażemy swoją siatkówkę, to będzie znaczyło, że jesteśmy w odpowiedniej formie i będziemy później myśleć o kolejnych rywalach - powiedział Piotr Graban w rozmowie z oficjalnymi mediami klubowymi Projektu Warszawa.



Szkoleniowiec został zapytany także o to, czego spodziewa się po drużynie gospodarzy.



- Presji nie czujemy, ale jesteśmy gotowi na to, że ten mecz będzie trudniejszy. Myślę, że Monza - niesiona przez swoich kibiców - będzie grała 20-30% mocniej. To oznacza, że my musimy zaprezentować się jeszcze lepiej - o jakieś 50%. Przygotowuję drużynę do walki do samego końca - stwierdził trener.



Wtorkowy rewanż to szansa nie tylko na pierwsze europejskie trofeum w historii Projektu, ale także pierwszy taki sukces Grabana w szkoleniowej karierze. Czy w związku z tym odczuwa dodatkowy dreszczyk emocji?



- Jestem specyficznym człowiekiem, który skupia się na każdym pojedynczym treningu i meczu. Nie nakładam na siebie dodatkowej presji, bo ona i tak już jest. Oczywiście jeśli zdobędziemy puchar, będzie to fajny dodatek. Najważniejsze jednak, żebyśmy pokazali się z dobrej strony - zakończył Piotr Graban.



Mecz Mint Vero Volley Monza - Projekt Warszawa będzie transmitowany w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o godzinie 19:50.