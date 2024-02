Półfinał to za mało! Przewaga nad Sabalenką topnieje. Jak teraz wygląda ranking?

Iga Świątek odpadła w półfinale turnieju WTA 1000 w Dubaju. Polka została pokonana przez Annę Kalinską 4:6, 4:6. Brak awansu do finału spowodował straty punktowe Polki w nadchodzącym notowaniu rankingu WTA. Co z przewagą nad Aryną Sabalenką?

W ubiegłym roku Świątek zagrała w finale dubajskiego turnieju. W tym sezonie odpadła w półfinale, więc w najnowszym rankingu WTA od całej puli zdobytych przez nią punktów zostanie odjętych 195 "oczek". Pozostanie jej 10 105.

Wiceliderka rankingu, Aryna Sabalenka, z WTA w Dubaju odpadła już w drugiej rundzie, w której sensacyjnie pokonała ją Chorwatka Donna Vekic 7-6 (7-5), 3:6, 0:6. Paradoksalnie Białorusinka... odrobiła jednak stratę do Świątek. Wszystko przez to, że przed rokiem zakończyła udział w zmaganiach na etapie ćwierćfinału, więc miała mniej punktów do obrony. Sabalence odebrano 180 "oczek" - o 15 mniej niż Polce. Różnica pomiędzy dwiema zawodniczkami będzie teraz wynosić 1380.

Z najnowszego notowania rankingu WTA zadowolona będzie Magdalena Fręch. Polka dzięki dobremu występowi w Dubaju - udział w trzeciej rundzie (w niej Polka przegrała z Jeleną Rybakiną 6:7 (5-7), 6:3, 4:6)) - po raz pierwszy w karierze znajdzie się wśród pięćdziesięciu najlepszych tenisistek świata. Fręch zajmie dokładnie 42. miejsce.

Mniej usatysfakcjonowana z nowego rozstawienia będzie Magda Linette, która zanotuje spadek o pięć pozycji - z 48. na 53.