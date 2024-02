Porażka, a teraz jeszcze takie wieści! Niechlubne osiągnięcie Świątek

Przegrana Świątek jest historycznym wydarzeniem w tenisowym świecie. Od dokładnie 9 stycznia 2020 roku nie było bowiem sytuacji, aby liderka światowego rankingu przegrała z kwalifikantką w danym turnieju.

Ostatni raz liderka zestawienia WTA przegrała z kwalifikantką podczas WTA 5000 w Brisbane - wówczas Ashleigh Barty została pokonana przez Jennifer Brady 4:6, 6:7(4). Od tamtego spotkania aż do piątkowej przegranej Świątek z Kalinską minęło dokładnie 1506 dni.

Świątek w pierwszym secie przeciwko Rosjance prowadziła 4:2, ale chwilę później przegrywała już 4:5. Kalinska serwowała po zwycięstwo w secie i zrobiła to skutecznie. Nie oddała prowadzenia i po niespełna godzinie wygrała seta do 4. W drugiej odsłonie Rosjanka grała doskonale - zagrywała piłki tuż przed linię końcową kortu, co niezwykle irytowało Świątek, która w pewnym momencie ze złości złamała rakietę o powierzchnię kortu.

Kalinska świetnie serwowała, dzięki czemu wyszła na prowadzenie 3:1 i dotrzymała je do końca, wygrywając 6:4 oraz całe spotkanie 2:0. Polka po meczu przyznała, że nie czuła się zbyt dobrze w trakcie rywalizacji.

- Czułam, że nie mam dość siły, by dać z siebie więcej. Czułam przez to, że mam mało kontroli. Normalnie jak powiem sobie, co robić, to mogę to zrobić, dzisiaj byłam zmęczona - powiedziała liderka rankingu WTA.

Kalinska o tytuł w dubajskim turnieju zagra przeciwko Włoszce Jasmine Paolini.