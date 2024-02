Iga Świątek do końca walczyła z Anną Kalinską, ale ostatecznie rywalka okazała się za mocna dla Polki. Tym, co zwróciło uwagę w grze naszej zawodniczki, była porażająca ilość niewymuszonych błędów. To coś, do czego liderka rankingu nie przyzwyczaiła kibiców.

Na konferencji po meczu z Rosjanką, Polka przyznała, że nie czuła się na korcie sobą.

- Czułam, że brakuje mi siły, by dać z siebie więcej. To było powodem tego, że straciłam kontrolę nad meczem. Nie byłam w stanie tego zmienić. Zazwyczaj w takich sytuacjach potrafię wyjść z opresji. Dzisiaj byłam po prostu zmęczona. Ogólnie dzień po dniu czułam się coraz słabiej. Nie mówiłam o tym głośno, bo to nie było potrzebne. Muszę akceptować taki stan rzeczy - przyznała liderka rankingu.

Polka opowiedziała również o swoich planach na najbliższe tygodnie.

- Wybieram się teraz na kilka dni do domu, ale nie na długo. W połowie przyszłego tygodnia lecimy razem ze sztabem do Kalifornii - powiedziała Świątek.

Turniej w Dubaju ma nieoczekiwany przebieg. Biorąc pod uwagę, że w zmaganiach obok Polki wystartowały: Aryna Sabelenka, Jelena Rybakina, Coco Gauff czy Jelena Ostapenko, skład finału jest ogromną niespodzianką. O tytuł zagrają dwie zawodniczki spoza pierwszej dwudziestki rankingu WTA.

- To tylko sport. Czasami underdog wygrywa, a czołówka ma swoje gorsze dni. Jesteśmy zmęczone, a rywalki z niższych miejsc mają mniej do stracenia. Grają bez ryzyka i bywa i tak, że to się opłaca - przyznała liderka rankingu.

Świątek odniosła się również do Światowego Dnia Walki z Depresją.

- W tym ważnym i symbolicznym dniu chodzi o to, by ludzie dotknięci depresją wiedzieli, że mogą i mają do kogo zwrócić się o pomoc. To jest w tym wszystkich najważniejsze.

Polka już w trakcie turnieju w Dubaju przyznała, że po zakończeniu turnieju wróci na kilka dni do Polski. Liderkę rankingu w najbliższych dniach czeka również podróż do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozpocznie zmagania w turnieju Indian Wells, który zostanie rozegrany w dniach 6-17 marca. W 2022 roku Świątek sięgnęła po zwycięstwo w kalifornijskiej imprezie.