Hurkacz wypowiedział się o Idze Świątek. Co za słowa!

Hubert Hurkacz lada moment rozpocznie zmagania w turnieju w Dubaju. Polak ma szansę na tytuł, ale nie będzie miał łatwej drogi. Do udziału w zmaganiach zgłosili się między innymi Danił Miedwiediew, Andriej Rublow czy rewelacja ostatnich tygodni w rozgrywkach ATP - Jakub Mensik.

Tuż przed startem zmagań Polak udzielił wywiadu lokalnemu dziennikowi "Khaleej Times". Hurkacz odniósł się w nim między innymi do swojego największego tenisowego idola.

- Roger Federer od zawsze był moim idolem. Już od najmłodszych lat oglądałem jego mecze. Potem miałem okazję kilka razy z nim poćwiczyć. To było niesamowite, ale gra przeciwko niemu była czymś, co zapamiętam do końca życia. Chciałem, żeby grał jeszcze dłużej. To był zaszczyt móc dzielić kort z takim graczem - powiedział Hurkacz.

Hubert Hurkacz reflects on the 'special' Dubai event and his role in Roger Federer's retirement journey.https://t.co/mv6dgByWtI pic.twitter.com/Mwefu3m2XA — Khaleej Times (@khaleejtimes) February 25, 2024

Polak odniósł się również do Igi Świątek.

- Iga jest niesamowitą osobą i wspaniałą zawodniczką. Biorąc pod uwagę jej wiek, można powiedzieć, że to, co już osiągnęła, jest niezwykłe. Mam nadzieję, że nasza pasja i sukcesy sprawią, że jeszcze więcej dzieci w Polsce będzie chciało uprawiać tenis - wyznał 8. tenisista rankingu ATP.

W ostatnich tygodniach najlepiej dysponowanym zawodnikiem w męskim tourze jest Jannik Sinner. Włoch sięgnął po tytuł Australian Open i zwycięstwo w zakończonym niedawno turnieju w Rotterdamie. Hurkacz został zapytany o swoją relację z mistrzem z Melbourne.

- To, co zrobił Jannik w Australii, jest wyjątkowe. Cieszyłem się razem z nim z tego sukcesu. Jesteśmy przyjaciółmi i czerpię inspirację z jego wyników. Moim celem każdego dnia jest to, aby doprowadzić mój tenis do poziomu, który pozwoli mi podnieść w górę trofeum Wielkiego Szlema - zakończył Hurkacz.