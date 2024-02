Przed nami spotkanie 23. kolejki siatkarskiej Plus Ligi. Ostatnia drużyna ligi Enea Czarni Radom podejmie we własnej hali PSG Stal Nysę. Relacja live i wynik na żywo z meczu Enea Czarni Radom - PSG Stal Nysa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

Dla drużyny z Radomia mecz przeciwko PSG Stali Nysa może być spotkaniem o "być albo nie być" w Plus Lidze. W przypadku porażki siatkarze Enea Czarni Radom znajdą się jedną nogą w Tauron 1. Lidze.

Przed sezonem Czarni Radom mieli jeden najważniejszy cel. Utrzymać się w Plus Lidze. Na razie wychodzi im to kiepsko. Po 22 meczach radomianie okupują ostatnie miejsce w tabeli i do bezpiecznej pozycji tracą osiem punktów.

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja siatkarzy z Nysy. Zespół Daniela Plińskiego zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli i wciąż liczy się w walce o play-offy. Ewentualne zwycięstwo w hali w Radomiu mogłoby przybliżyć "Stalowców" do osiągnięcia tego celu.

Do poniedziałkowego starcia zawodnicy Waldo Kantpra przystąpią bez kontuzjowanego Tomasza Piotrowskiego. Przyjmujący Czarnych Radom doznał kontuzji kciuka i bardzo prawdopodobne, że w tym sezonie nie wróci już do gry.

