Katowiczanie to jedna z najsłabszych zespołów w PlusLidze. Mimo to zagrali kilka dobrych meczów w tym sezonie. Najmilej wspominają na pewno zwycięstwo z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Ostatnio jednak nie mają powodów do radości. W 22. kolejce przegrali z PSG Stalą Nysa 1:3.

Indykpol broni siódmej pozycji zapewniającej udział w fazie play-off. Z tego powodu każdy punkt jest dla nich cenny. Wielki krok w kierunku walki o czołowe miejsca zrobili w poprzedniej kolejce. W czterech setach wygrali z Asseco Resovią Rzeszów.

Relacja live i wynik na żywo spotkania GKS Katowice - Indykpol AZS Olsztyn na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.