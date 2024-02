Rasistowskie zachowania podczas meczu siatkówki. Interweniowały służby

W 22. kolejce włoskiej Serie A2 Ravenna podejmowała lidera rozgrywek - Grottazzolinę. Mecz był bardzo zacięty i emocjonujący, co udzielało się również kibicom. Niestety w pewnym momencie ich zachowanie zaczęło być skandaliczne.

W czwartym secie w zespole gospodarzy na zagrywkę wszedł pochodzący z Nigerii Martins Arasomwan. Już podczas przeprowadzania zmiany z sektora gości zaczęło być słychać głośne buczenie.

Gwizdy nie cichły i stało się jasne, że mają one podłoże rasistowskie. Przybrały na sile na tyle mocno, że potrzebna była interwencja służb. Sprawców udało się zidentyfikować.

"Rasistowska zniewaga? Słyszeliśmy to, zgłosiliśmy i jest nam przykro, ponieważ to nie są sposoby kibicowania. W piłce nożnej przerywa się mecz, tutaj wydaje się, że nie można tego zrobić" - powiedział Marco Bonitta, szkoleniowiec Ravenny, który w przeszłości trenował również Indykpol AZS Olsztyn.

Również włodarze Grottazzoliny potępili zachowanie własnych pseudokibiców.

"Klub publicznie dystansuje się od epizodu rasizmu, mającego miejsce wobec zawodnika Ravenny Arasomwana. Wydarzenie to zostało natychmiast napiętnowane także przez trenera Marche Ortenziego w wywiadach bezpośrednio po meczu. Klub przeprosiny kleruje przede wszystkim do chłopca, a co za tym idzie, do klubu. Od ponad pięćdziesięciu lat zespół prowadzi działalność i trenuje sportowców z najróżniejszych środowisk" - napisano w komunikacie.