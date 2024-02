Znamy pierwszych gospodarzy mistrzostw Europy w siatkówce!

Rumunia i Bułgaria to dwa z czterech krajów, w których odbędą się mistrzostwa Europy w 2026 roku. Następne destynacje zostaną ogłoszone wkrótce.

To będzie wyjątkowa edycja czempionatu. Jego zwycięzca uzyska przepustkę do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Międzynarodowa Federacja Siatkówki (FIVB) zdecydowała się bowiem zlikwidować turnieje kwalifikacyjne do tej imprezy.

Bułgaria była współgospodarzem mistrzostw Europy w 2023, które wygrała reprezentacja Polski. W finale turnieju pokonali Włochów 3:0.

- Jestem niezwykle dumny i szczęśliwy z faktu, że będziemy współgospodarzami EuroVolley 2026. Ten turniej jest wyjątkowy dla wszystkich. Po raz pierwszy mistrz Europy automatycznie wygra kwalifikację do Letnich Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Dlatego rada zarządzająca naszej federacji wyraziła zaufanie do sprawdzonego włoskiego trenera Gianlorenzo Blenginiego. Jego kontrakt jest długoterminowy i będzie pracował tylko z naszą drużyną narodową. W imieniu federacji mogę obiecać, że wszystkie drużyny przyjeżdżające do Bułgarii będą czuły się jak u przyjaciół. Cieszę się, że Rumunia również będzie jednym z gospodarzy - powiedział prezes Bułgarskiej Federacji Siatkówki, Lubomir Ganev.