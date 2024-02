Siatkarze Projektu Warszawa stają przed historyczną szansą wywalczenia Pucharu CEV Challenge. Mimo porażki w pierwszym spotkaniu finałowym, to rywale z Włoch są jednak zdecydowanymi faworytami rewanżu. Relacja i wynik na żywo na Polsasport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Przed tygodniem siatkarze warszawskiego Projektu zrobili olbrzymi krok w kierunku jednego z największych osiągnięć w klubowej historii. Co ciekawe, by wyjechać z Włoch z trofeum, siatkarze Projektu nie muszą nawet wygrać spotkania rewanżowego. Dwa wygrane sety, nawet w przypadku porażki 2:3, zagwarantują im zwycięstwo w dwumeczu finałowym.

Pierwsze spotkanie, choć za trzy punkty wygrane przez podopiecznych trenera Piotra Grabana, nie należało do najłatwiejszych. Zwłaszcza drugi, wygrany przez zespół z Włoch set pokazał, że w starciu z tą drużyną ani na chwilę nie można się zdekoncentrować. Zespół z Monzy we własnej hali gra jednak mocno w kratkę i mówiąc delikatnie, w ostatnim czasie nie radzi sobie najlepiej we wszystkich rozgrywkach.

Czy siatkarze Projektu wygrają spotkanie we Włoszech i wrócą do Polski jako zwycięzcy Pucharu CEV Challenge?

Relacja live i wynik na żywo meczu Mint Vero Volley Monza - Projekt Warszawa od godz. 20:00 na Polsatsport.pl.