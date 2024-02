We wtorkowy wieczór w Szwajcarii siatkarki Grot Budowlanych Łódź wystąpią w półfinale siatkarskiego Pucharu CEV. Będzie to spotkanie rewanżowe z Viteos Neuchatel UC. W pierwszym spotkaniu Szwajcarki okazały się lepsze. Relacja i wynik na żywo meczu Viteos Neuchatel UC - Grot Budowlani Łódź na Polsasport.pl. Początek o godzinie 19:00.

Przed tygodniem mecz w Łodzi zakończył się niespodziewanie porażką polskiej drużyny 1:3. Pierwszy set gładko padł łupem zespołu Budowlanych, który wygrał go do 17. Kolejne partie okazały się jednak zwycięskie dla zespołu Viteos Neuchatel UC i to zzwajcarski zespół, wygrywając do 21, 26 i 22, zwyciężył za trzy punkty i jest bliżej awansu.

Drużyna z Łodzi w Szwajcarii musi nie tylko wygrać za 3 punkty (3:0 lub 3:1), ale również zwyciężyć w "złotym secie". I choć wydaje się, że podopieczne trenera Macieja Biernata mają wszystkie argumenty ku temu, by awansować do finału, to jak pokazał pierwszy mecz, zespół Viteos Neuchatel UC nie podda się przed ostatnią piłką tej rywalizacji.

