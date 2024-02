Jakub Mensik to największa rewelacja ostatnich tygodni w rozgrywkach ATP. Młody Czech przebojem wdarł się do najlepszej setki rankingu. 24 lutego 18-latek stanął przed szansą na zwycięstwo w turnieju w Dausze, ale przegrał finałową batalię z Karenem Chaczanowem. Teraz Mensik powalczy o awans do ćwierćfinału zmagań w Dubaju. Relacja live i wynik na żywo z meczu Jakub Mensik - Alejandro Davidovich Fokina na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 15:30.