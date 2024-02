Do końca zbliża się faza grupowa LM. Do rozegrania drużynom pozostały dwie serie. Orlen Wisła, walcząc o awans do fazy pucharowej w środę zmierzy się z duńskim GOG, a za tydzień z FC Porto, z którym rywalizuje o 6. miejsce w tabeli grupy B.

Płocczanie, ubiegłoroczni ćwierćfinaliści rozgrywek, fatalnie rozpoczęli sezon 2023/24. Między innymi przegrali mecz w 2. kolejce z GOG. Pierwsze punkty zdobyli dopiero w 5. serii spotkań, wygrywając z ostatnim w tabeli Celje Pivovarna Lasko.

W sezonie 2022/23, w 3. kolejce rozgrywek, przed własną publicznością płocczanie wygrali z GOG 31:27, ale na wyjeździe zaliczyli porażkę 24:31. W sezonie 2021/22 drużyny się nie spotkały w europejskich pucharach, za to mierzyły się rok wcześniej, w sezonie 2020/21. Orlen Wisła grała wtedy w Lidze Europejskiej, a pojedynek z GOG rozgrywany był dopiero na poziomie walki o Final Four rozgrywek. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym, na wyjeździe, płocczanie ulegli GOG 27:30, by w rewanżu, w Płocku, pokonać duńską ekipę 31:26 i awansować.

Jeszcze rok wcześniej, w sezonie 2019/20, obie drużyny spotkały się w fazie grupowej grupy D Ligi Mistrzów. Tradycyjnie mecz na wyjeździe Orlen Wisła przegrała 27:29, a w swojej hali wygrała 27:24. W tym sezonie, w 2. kolejce Orlen Wisła znowu podejmowała w swojej hali GOG. Trudno się dziwić, że kibice oczekiwali, zgodnie z tradycją, zwycięstwa, a tymczasem wygrali goście 30:26.

Teraz przed płocką drużyną jest pojedynek z GOG na wyjeździe. A ponieważ w Svendborgu, gdzie klub ma swoją siedzibę, „nafciarze” nigdy nie wygrali, to trudno liczyć, że uda im się teraz.

- To bardzo dobry zespół, który gra znakomicie, zwłaszcza na własnym parkiecie. To znakomity zespół, w którym 20 lat temu zaczynał karierę Morten Olsen. Do dziś GOG nadal gra na bardzo wysokim poziomie, jeśli nawet nie wyższym, niż do tej pory - ocenił przeciwnika trener Orlen Wisły Xavi Sabate.

W składzie GOG ma wielu utalentowanych zawodników. - Niektórzy z nich grają w reprezentacji Danii. To jest kolebka młodych szczypiornistów grających później w drużynach na całym świecie. Mecze wyjazdowe z tą drużyną są zawsze bardzo ciężkie, bo oni grają zawsze bardzo dobrą, szybką piłkę ręczną. Musimy się naprawdę dobrze przygotować do tego spotkania, żeby przywieźć choćby punkt z ich terenu - zapowiada szkoleniowiec.

W Svendborgu płocczanie chcieliby w końcu odnieść pierwsze zwycięstwo. - Zawsze kiedyś musi być pierwszy raz, ale nie będziemy o tym zbytnio myśleć, będziemy się teraz po prostu przygotowywać, żeby wygrać kolejny mecz i zrobimy to, skupiając się na nim, jak na każdym innym. Zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby tam pojechać i pokonać Duńczyków - zapewnił Sabate.

Relacja live i wynik na żywo meczu GOG Handbold - Orlen Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.