Niespodzianka! Znamy pierwszego finalistę Pucharu CEV siatkarzy

Pozbawiona gwiazd ekipa z Dolnej Saksonii nie była faworytem rywalizacji z Arkasem, dla którego gra m.in. lider reprezentacji Niemiec Georg Grozer. Pierwsze spotkanie w Izmirze Luneburg przegrał 0:3 (25:27, 23:25, 20:25) i jeśli chciał awansować do finału, w rewanżu nie mógł pozwolić rywalom na wygranie więcej, niż jednego seta.

ZOBACZ TAKŻE: 3:0 z Piacenzą! Siatkarze Jastrzębskiego Węgla w półfinale Ligi Mistrzów

Zawodnikom trenera Stefana Hubnera, byłego znakomitego środkowego bloku (przez dziesięć lat występował w czołowych zespołach Serie A), udało się wykonać to zadanie. Co prawda pierwszą partię przegrali wysoko, 17:25, ale już w kolejnych to oni byli lepsi.

Drugą i trzecią partię rywale Jastrzębskiego Węgla w fazie grupowej tegorocznej Ligi Mistrzów wygrali po bardzo zaciętej walce - 25:23 i 30:28. W czwartej byli już wyraźnie lepsi, zwyciężając do 25:18. A to oznaczało, że o awansie zadecyduje złoty set.

W nim trzeci zespół ostatniego sezonu Bundesligi poszedł za ciosem i rozbił faworyzowanych rywali. Prowadził 5:1 i 10:3, a ostatecznie zwyciężył 15:8 i wraz z ponad trzema tysiącami kibiców na trybunach mógł cieszyć się z awansu.

Świetne spotkanie w barwach Luneburga rozegrali reprezentant Niemiec Erik Rohrs i Kanadyjczyk Jessie Elser. Dwaj przyjmujący niemieckiej drużyny zdobyli po 23 punkty. 19 punktów dołożył inny kanadyjski gracz, atakujący Xander Ketrzynski, a 14 amerykański środkowy Matthew Knigge.

Dla ekipy Arkasu, której trenerem jest były wieloletni selekcjoner reprezentacji Kanady Glen Hoag, 23 punkty zdobył Grozer, a 21 Ramazan Efe Mandiraci.

W finałowym dwumeczu rywalem SVG Luneburg będzie Asseco Resovia Rzeszów lub Fenerbahce Stambuł. Po pierwszym spotkaniu bliżej awansu jest Resovia, która na własnym boisku wygrała 3:1. Rewanż w Turcji zostanie rozegrany w czwartek.

Puchar CEV, 1/2 finału

SVG Luneburg - Arkas Izmir 3:1 (17:25, 25:23, 30:28, 25:18)

Złoty set: 15:8 dla Luneburga. Awans: SVG Luneburg

SVG Luneburg: Maxwell Elgert (2), Xander Ketrzynski (19), Erik Roehrs (23), Jesse Williams (23), Joscha Kunstmann (1), Matthew Knigge (14), Gage Worsley (libero) oraz Blake Leeson (6).

Arkas: Ulas Kiyak (1), Georg Grozer (23), Burutay Subasi (14), Ramazan Efe Mandiraci (21), Ertugrul Metin (1), Nikołaj Kartew (8), Ahmet Karatas (libero) oraz Gokcen Yuksel, Emir Ozturk, Emre Cevik, Halil Yucel, Ulas Topbasli.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport