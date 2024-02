Polski trener poprowadzi reprezentację siatkarzy! Przed nim spore wyzwanie

Łukasz Marciniak (rocznik 1990) pracował w Polsce w klubach Zawisza Sulechów (2013–15, jako fizjoterapeuta), DevelopRes SkyRes Rzeszów (2015–16, jako statystyk), BKS Profi Credit Bielsko-Biała (2016–18, jako asystent trenera). W roli pierwszego trenera prowadził drużyny KSZO SMS Ostrowiec Świętokrzyski (2019) i Grupa Azoty PWSZ Tarnów (2019–20). Od 2020 roku pracował w Niemczech, jako asystent trenera w VfB Suhl Lotto Thuringen i Dresdner SC.





To doświadczenia w siatkówce kobiet, natomiast od 2018 roku Marciniak jest związany z męską reprezentacją Norwegii. Pracował w roli asystenta, a teraz został pierwszym trenerem. Głównym celem norweskiej kadry ma być awans do finałów mistrzostw Europy 2026. Drużyna rozpocznie grę w kwalifikacjach już w sierpniu 2024 roku. To spore wyzwanie, bo Norwegom nie udało się do tej pory zakwalifikować do kontynentalnego czempionatu.

Marciniak nie będzie pierwszym Polakiem, który poprowadzi norweskich siatkarzy. W przeszłości selekcjonerem tej reprezentacji był Dariusz Marszałek.

– Z reprezentacją Norwegii mężczyzn współpracuję od 2018 roku. Stało się to możliwe dzięki Tore Aleksandrsenowi, z którym pracowałem wcześniej. Dostałem od niego mnóstwo wiedzy i rad, ale przede wszystkim byliśmy przyjaciółmi. Jestem szczęśliwy, że dostałem szansę bycia głównym trenerem i kontynuowania pracy – powiedział Łukasz Marciniak.

– Prowadzenie seniorskiej drużyny narodowej Norwegii to wielki zaszczyt i odpowiedzialność, którą podejmuję z pokorą. Jako zespół dołożymy wszelkich starań, aby przygotować się do nadchodzących kwalifikacji do EuroVolley. Możemy obiecać ciężką pracę i będziemy dumnie reprezentować Norwegię... Jestem podekscytowany rozpoczęciem pracy ze sztabem i dalszą pracą z zawodnikami – dodał.