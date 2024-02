Bez niespodzianki. Poznaliśmy triumfatora Pucharu Challenge siatkarek

Po zwycięstwie w trzech partiach u siebie, drużyna z Novary musiała wygrać we Francji dwa sety, by sięgnąć po trofeum. W pierwszym secie lepsze były gospodynie (25:23), ale w dwóch kolejnych ekipa z Italii pokazała swą siłę w ofensywie. W drugim siatkarki Nantes przegrały wyraźnie 16:25. Trzeci był nieco bardziej wyrównany, końcówka należała jednak do ekipy z Italii. Przestrzelony atak gospodyń na 20:25 oznaczał, że to drużyna Igor Gorgonzola Novara wygrała Puchar Challenge. Zanim jednak odebrały trofeum, trzeba było rozegrać jeszcze jeden set, zakończony wynikiem 19:25.

Siatkarki Igor Gorgonzola Novara we wcześniejszych rundach wyeliminowały Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore (3:0, 3:0), Randaberg IL (3:0, 3:0), Olympiakos Pireus (3:2, 3:0). W ćwierćfinale uporały się z rumuńską drużyną CSO Voluntari (3:1, 3:0), a w półfinale z niemieckim VC Wiesbaden (3:1, 3:1). Drużynę do sukcesu poprowadził trener Lorenzo Bernardi. Nagrodę dla najlepszej siatkarki (MVP) otrzymała Vita Akimova.

W drużynie z Nantes występuje polska środkowa Justyna Łukasik, która jednak nie zagrała w drugim meczu finału; w pierwszym meczu pojawiła się na boisku w jednym secie. Polskich akcentów nie brakowało wśród sędziów. Wojciech Głód był pierwszym arbitrem pierwszego meczu, a Wojciech Maroszek drugim w spotkaniu rewanżowym.

Wyniki meczów finałowych Pucharu Challenge siatkarek:

2024-02-21: Igor Gorgonzola Novara – Neptunes Nantes VB 3:0 (26:24, 25:22, 25:20)

2024-02-28: Neptunes Nantes VB – Igor Gorgonzola Novara 1:3 (25:23, 16:25, 20:25, 19:25).