Jessica Pegula to z pewnością największa gwiazda turnieju w San Diego. Amerykanka zdecydowała się wziąć udział w zmaganiach, aby przygotować się do kluczowych imprez w Indian Wells i Miami. W pierwszym meczu 5. tenisistka rankingu zmierzy się z Niemką Jule Niemeier. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

To jeden z najgorszych początków sezonu w wykonaniu Jessiki Peguli. Amerykanka w Australian Open odpadła już w II rundzie. Później 5. tenisistkę świata dopadły problemy zdrowotne. Po drodze Pegula zwolniła trenera i zrezygnowała ze startów w Dausze i w Dubaju.

Po tych perturbacjach Pegula wróciła do rywalizacji w tourze WTA na turniej w San Diego. Amerykanka mimo słabej formy pozostaje faworytką zmagań. Obchodząca w sobotę 30. urodziny tenisistka otrzymała wolny los i jej pierwszą rywalką w drodze do ćwierćfinału będzie Jule Niemeier. Co ciekawe obie zawodniczki zmierzą się po raz pierwszy w historii.

Relacja live i wynik na żywo z meczu Jessica Pegula - Jule Niemeier na Polsatsport.pl. Początek nie przed godziną 23:30.