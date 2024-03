Polak i Monakijczyk musieli się namęczyć, by awansować do półfinału. W poprzednim spotkaniu dopiero trzeci set zakończony wynikiem 13:11 zdecydował o tym, że to właśnie oni zagrają dalej. W pierwszym meczu również wygrali 2:1.

ZOBACZ TAKŻE: Problemy Huberta Hurkacza! Może stracić swoje miejsce w rankingu ATP

Podobną drogę przeszli Heliovaara i Peers. W ćwierćfinale wygrali z Brytyjczykiem Julianem Cashem i Amerykaninem Robertem Galloway'em 2:1. Podobnym wynikiem zakończyło się ich pierwsze spotkanie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Hugo Nys/Jan Zieliński - Harri Heliovaara/John Peers na Polsatsport.pl. Początek zapowiedziano na 2:00.