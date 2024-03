Piątkowe starcie będzie szczególnie ważne dla Pogoni. Siedlczanie mają za sobą nieudany początek 2024 roku w lidze. Podopieczni Marka Brzozowskiego przegrali 1:5 z KKS Kalisz, a zatem jednym z głównych rywali w walce o awans. Przypomnijmy, że drużyna z Siedlec plasuje się aktualnie na trzecim miejscu w tabeli z dorobkiem 33 punktów.

Lokatę niżej zajmuje Hutnik. Ekipa z Krakowa traci dwa punkty do Pogoni i sześć oczek do pozycji premiowanej bezpośrednim awansem do Fortuna 1 Ligi. 2024 rok "Hutnicy" rozpoczęli od dość niespodziewanej straty punktów w starciu ze znacznie niżej notowanym GKS Jastrzębie. Mecz zakończył się remisem 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu Pogoń Siedlce - Hutnik Kraków na Polsatsport.pl. Początek o 17:45.

mtu, Polsat Sport