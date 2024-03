Tomasz Fornal podjął decyzję! Tam zagra w przyszłym sezonie

Fornal to obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy. Nic zatem dziwnego, że wiele osób zastanawiało się, gdzie przyjmujący będzie grał w przyszłym sezonie. Wszystko wyjaśniło się w piątek 1 marca. W mediach społecznościowych Jastrzębskiego Węgla pojawiło się ogłoszenie, według którego Fornal kolejny sezon także spędzi w ekipie mistrzów Polski.

Głos w sprawie swojej przyszłości zabrał także sam Fornal. Urodzony w 1997 roku zawodnik opublikował post w swoich mediach społecznościowych.

"5 sezon leci, w Jastrzębiu czuję się znakomicie więc nie ma co zmieniać. Sezon 2024/25 również w barwach Jastrzębskiego Węgla" - można przeczytać na instagramowym profilu siatkarza.

Fornal do zespołu z Jastrzębia-Zdroju dołączył we wrześniu 2019 roku. Do finalistów poprzedniej edycji Ligi Mistrzów przeszedł z Czarnych Radom. Polak w PlusLidze rozegrał już w sumie 234 spotkania, w których zdobył 2870 punktów.