Wrona wypalił do Fornala. Co za propozycja! Jest odpowiedź siatkarza

W piątek odbyła się konferencja przed turniejem finałowym Tauron Pucharu Polski mężczyzn, który w weekend odbędzie się w Krakowie. Do rywalizacji przystąpią zespoły Jastrzębskiego Węgla, Projektu Warszawa, Aluronu CMC Warty Zawiercie i Bogdanki LUK Lublin.

ZOBACZ TAKŻE: Fornal kapitanem Jastrzębskiego Węgla? Znamy szczegóły

Do zabawnej sytuacji doszło podczas wypowiedzi środkowego warszawian, Andrzeja Wrony. Kapitan Projektu skomentował przedłużenie kontraktu Tomasza Fornala z Jastrzębskim Węglem do 2025 roku.

- Podwójne gratulacje dla Jastrzębskiego Węgla. Po pierwsze za świetny ćwierćfinał z Piacenzą, a po drugie za zatrzymanie tak klasowego gracza jak Tomek Fornal. Szczere gratulacje - zaczął Wrona.

Potem Wrona zwrócił się bezpośrednio do przyjmującego jastrzębian i reprezentacji Polski. Nawiązał do skłonności Fornala do zmian fryzur, a zwłaszcza koloru włosów. Przez długi czas jego włosy były zafarbowane na blond.

- Mam pomysł, jeżeli chodzi o rekord frekwencji w niedzielę. Po pierwsze Tomek Fornal musi zagrać w tym meczu. Jest z Krakowa i wtedy podejrzewam, że hala się wypełni. Po drugie: Tomek, mógłbyś obiecać, że na finał przefarbujesz włosy na kolor Pucharu Polski, czyli magenta. Wtedy na bank te 15 tysięcy osób będzie. Ludzie przyjdą zobaczyć na żywo. Jest szansa na deklarację? - zapytał.

To pytanie nie przeszło mimo uszu siatkarza, który ze śmiechem skomentował tę sytuację:

- Trudno jest tak szybko to ogarnąć, ale możemy umówić się tak: jak wygramy puchar, to mogę to zrobić - odpowiedział.

O tym, czy reprezentant Polski po weekendzie zmieni fryzurę, kibice będą mogli przekonać się już w niedzielę wieczorem.