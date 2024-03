Sandecja Nowy Sącz - GKS Jastrzębie zmierzą się ze sobą w spotkaniu 22. kolejki II Ligi. Obie ekipy walczą o to, żeby wydostać się z dołu tabeli. Relacja live i wynik na żywo meczu Sandecja Nowy Sącz - GKS Jastrzębie na Polsatsport.pl.

Sobotnie spotkanie będzie starciem 16. z 17. zespołem w tabeli. Niżej plasuje się tylko Olimpia Grudziądz. Jastrzębianie mają na koncie 22 punkty i do miejsca niezagrożonego spadkiem tracą tylko dwa punkty. W gorszym położeniu jest Sandecja. Zespół z Nowego Sącza uzbierał do tej pory 18 punktów, a zatem dystans do bezpiecznej lokaty jest znacznie dłuższy.

ZOBACZ TAKŻE: Najciekawsze transfery zimowego okienka w Fortuna 1 Lidze

Zarówno jedni, jak i drudzy rozpoczęli 2024 rok w lidze od remisów. Sandecja podzieliła się punktami z Zagłębiem II Lubin (1:1), a GKS z walczącym o awans Hutnikiem Kraków (również 1:1).

Relacja live i wynik na żywo meczu Sandecja Nowy Sącz - GKS Jastrzębie na Polsatsport.pl. Początek o 12:00.

Polsat Sport