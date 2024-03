Siatkarka spotkała się z Ronaldo. Chce pomóc rodzinie, żyjącej w jaskini

Oficjalna koszulka meczowa z podpisem Cristiano Ronaldo to dla wielu kolekcjonerów pamiątek sportowych nie lada gratka. Z takiego założenia wyszła również Perić, która spotkała się z gwiazdą ligi saudyjskiej, by zdobyć od niego autograf na oficjalnym trykocie. Ten z kolei przekazała na aukcję charytatywną, z której pieniądze trafią do rodziny, mieszkającej w... jaskini!

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny polski klub chce pozyskać Wilfredo Leona! To byłby sensacyjny transfer

Sprawę rodziny Cuturilovów ze wsi Mosorin nagłaśniały w ostatnim czasie niemal wszystkie serbskie media. Mimo XXI wieku mieszkają oni wraz z trójką dzieci w wykutej w ziemi i skale jaskini, bez toalety i bez bieżącej wody. Najstarsza córka Cuturilovów wymaga stałej opieki, dlatego jej matka nie może podjąć pracy. Ojciec zaś utrzymuje się z dorywczych zajęć, ale - jak przyznał w rozmowie z serbską telewizją - pracodawcy wykorzystują jego katastrofalną sytuację i albo płacą mu głodowe stawki, albo... oszukują i w ogóle nie dają wynagrodzenia za wykonane zadania.

O Boze dragi,o Boze dragi,o ljudi ljudski!!!!!

Petočlana porodica Čuturilov živi u pećini nadomak Beograda i Novog Sada: Zar je ovo moguće u 21. veku? https://t.co/xaQWNbo8TP — Vesna Zečević (@ZecevicKremish) February 7, 2024

Ksenija Perić była jedną z pierwszych osób ze świata sportu, która zareagowała na koszmarne warunki bytowe rodziny. Siatkarka błyskawicznie zgłosiła się do organizacji "Srbi za Srbe" ("Serbowie dla Serbów"), by przekazać na licytację pamiątki sportowe - w tym koszulkę z autografem Ronaldo - a ponadto za pośrednictwem mediów społecznościowych zaapelowała do serbskiej federacji siatkarskiej, by ona również włączyła się w pomoc rodzinie Cuturilovów.

Cena wywoławcza przekazanej przez 23-letnią przyjmującą koszulki wynosiła 500 euro. Perić wierzy, że uda się ją zlicytować za wielokrotność tej kwoty.