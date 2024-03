Kolejny polski klub chce pozyskać Wilfredo Leona! To byłby sensacyjny transfer

Wilfredo Leon po sezonie najprawdopodobniej odejdzie z drużyny Sir Susa Vim Perugia. Pojawiły się informacje, że przyjmujący reprezentacji Polski w przyszłym sezonie zagra w PlusLidze. Jak się okazało, do gry o pozyskanie tego siatkarza włączył się kolejny polski klub.

Wilfredo Leon po wyjeździe z Kuby grał w Zenicie Kazań (2014–18), a od 2018 roku jest zawodnikiem Sir Safety Perugia. W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że przyjmujący reprezentacji Polski po sezonie zmieni klub i może zagrać w PlusLidze.

Zobacz także: Leon zaskoczył zdecydowaną deklaracją. Chodzi o grę w PlusLidze

W mediach pojawiły się nazwy polskich drużyn, w których mógłby zagrać Leon. Wiele wskazywało na to, że będzie to Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Mówiło się też o drużynie Aluron CMC Warta Zawiercie, a w niektórych spekulacjach pojawiała się również nazwa Projekt Warszawa...

Transfery w PlusLidze. Którzy siatkarze zmienią klub po sezonie? (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

W studiu Polsatu Sport przed turniejem finałowym Tauron Pucharu Polski, zaskakującą informację przekazał Jerzy Mielewski. Pozyskaniem Leona jest poważnie zainteresowana Bogdanka LUK Lublin, i - jak zaznaczył dziennikarz Polsatu Sport - może zaszachować konkurentów.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

– Gdy przed chwilą usłyszałem w kuluarach tę informację, to Piotrek Gruszka musiał mnie trzymać, bo nogi mi zadrżały. Nie wierzyłem i jak nie zobaczę to nie uwierzę. To byłaby fantastyczna informacja dla całej polskiej siatkówki. Poczekajmy chwilkę... – stwierdził Jakub Bednaruk.