Jairzinho Rozenstruik i Shamil Gaziev wystąpią w walce wieczoru UFC Vegas 87. Ponadto na gali do klatki wejdą m.in. Muhammad Mokaev i Umar Nurmagomedov. Kiedy UFC? O której godzinie? Transmisja gali UFC: Rozenstruik - Gaziev w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

Dla pochodzącego z Surinamu Rozenstruika (13-5, 12 KO) będzie to 13. występ pod szyldem UFC. W przeszłości "Bigi Boy" uchodził za czołowego zawodnika kategorii ciężkiej i był bardzo blisko mistrzowskich walk. Ostatnio jednak 35-latek radzi sobie w kratkę. Wystarczy wspomnieć, że z sześciu ostatnich pojedynków wygrał tylko dwa. Na UFC Vegas 97 zawodnik z Paramaribo spróbuje wrócić na zwycięskie tory po porażce w pierwszej rundzie z Jailtonem Almeidą.

ZOBACZ TAKŻE: Nietypowe starcie Kownackiego z Meyną. Zmierzyli się m.in. w... państwa-miasta

Zadania Surinamczykowi z pewnością nie będzie chciał ułatwiać Gaziev (12-0, 8 KO, 3 Sub). Reprezentujący Bahrajn zawodnik wywalczył sobie kontrakt z amerykańską organizacją poprzez udany występ w Dana White's Contender Series. W debiucie w UFC 34-latek pokonał przez TKO w drugiej rundzie Martina Budaya. W starciu z Rozenstruikiem Gaziev położy na szali nieskazitelny rekord. Do tej pory nie zaznał smaku porażki w zawodowym MMA.

Mało prawdopodobne, aby walka Rozenstruik - Gaziev potrwała pełne pięć rund. Znaczna większość pojedynków z udziałem obu zawodników kończy się przed czasem. Wiele wskazuje na to, ze tym razem będzie podobnie.

W karcie głównej UFC Vegas 87 znalazło się łącznie pięć walk. Bardzo ciekawie zapowiada się potyczka w kategorii muszej. Alex Perez (24-7, 5 KO, 7 Sub) skrzyżuje rękawice z jedną ze wschodzących gwiazd UFC Muhammadem Mokaevem (11-0-1NC, 2 KO, 6 Sub). Natomiast w limicie wagi koguciej kuzyn Khabiba Nurmagomedova Umar (16-0, 2 KO, 7 Sub) stoczy bój z Bekzatem Almakhanem (14-1, 12 KO, 1 Sub).

Kiedy UFC? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja karty głównej gali UFC: Rozenstruik - Gaziev w sobotę w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. Początek o 22:00.

Karta główna (22:00, Polsat Sport Extra, Polsat Box Go)



265 lb: Jairzinho Rozenstruik (13-5) - Shamil Gaziev (12-0)

205 lb: Vitor Petrino (10-0) - Tyson Pedro (10-4)

125 lb: Alex Perez (24-7) - Muhammad Mokaev (10-0)

135 lb: Umar Nurmagomedov (16-0) - Bekzat Almakhan (17-1)

125 lb: Matt Schnell (16-7) - Steve Erceg (11-1)

Karta wstępna (19:30):



185 lb: Eryk Anders (15-8) - Jamie Pickett (13-10)

135 lb: Vinicius Oliveira (19-3) - Benardo Sopaj (11-2)

135 lb: Javid Basharat (14-0) - Aiemann Zahabi (10-2)

185 lb: Christian Leroy Duncan (9-1) - Claudio Ribeiro (11-4)

155 lb: Ludovit Klein (20-4-1) - AJ Cunningham (11-3)

155 lb: Loik Radzhabov (17-5-1) - Abdul-Kareem Al-Selwady (15-3)