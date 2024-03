Raków jest obecnie szóstą drużyną ekstraklasy i wciąż ma realne szanse na obronę tytułu mistrzowskiego lub przynajmniej na zajęcie miejsca gwarantującego grę w rozgrywkach europejskich. Piłkarze na pewno nie zapomnieli, jak się gra w piłkę, ale muszą to udowodnić na boisku. Zarzut bramkarza Vladana Kovacevicia, który po meczu w Gliwicach stwierdził, że jego kolegom „zabrakło ambicji”, może być trafny jeśli chodzi o to właśnie spotkanie, gdyż po utracie drugiego gola częstochowianie faktycznie sprawiali wrażenie pogodzonych z porażką i nie potrafili już poderwać się do walki.

We wcześniejszych meczach jednak tak nie było i nawet w przegranym 1:2 spotkaniu z Wartą Poznań w Grodzisku Wielkopolskim „Czerwono-Niebiescy” do końca dążyli do wyrównania. Ligowy mecz z Piastem, wygrany 3:1, rozstrzygnęli na swoją korzyść dopiero w końcówce właśnie dzięki uporowi i determinacji, której potem zabrakło w Gliwicach. Z kolei w bezbramkowym pojedynku ze Stalą w Mielcu częstochowianie przeważali, ale zawodzili pod bramką rywali.

Trener Dawid Szwarga jednak nie stara się usprawiedliwiać swojej drużyny.

- Głównym odpowiedzialnym za mecz i porażkę w Gliwicach jestem ja. To ja podejmowałem decyzje personalne i ustalałem założenia taktyczne. Jakiekolwiek usprawiedliwienia nie mają znaczenia. Odpowiedzieć możemy tylko postawą na boisku. Musimy dobrze zareagować na wtorkową porażkę i powrócić do naszych podstaw, takich jak determinacja, energia, zaangażowanie. W niedzielę gramy z Lechem, czyli zespołem o bardzo dużych możliwościach, który ma wiele indywidualności i który tak jak my odpadł z Pucharu Polski. Przeciwnik bardzo silny, który pewnie tak jak my źle czuje się po porażce. Sposób na pokonanie Lecha jest bardzo prosty – musimy po prostu poprawić naszą grę i to we wszystkich elementach - przyznał szkoleniowiec.

Nastroje aktualnych mistrzów Polski przed pojedynkiem z poprzednimi posiadaczami tytułu mistrzowskiego muszą być bojowe, gdyż Raków, jeśli chce myśleć o pozostaniu w walce o czołowe lokaty, a tym bardziej o obronę tytułu mistrzowskiego, nie może sobie pozwolić na porażkę. W takim przypadku strata do Lecha sięgałaby aż siedmiu punktów, a do liderującej Jagiellonii Białystok i Śląska Wrocław mogłaby być jeszcze większa. Przy czym trzeba pamiętać, że Raków ma jeszcze do rozegrania zaległy mecz z Koroną Kielce, z 2. kolejki, który wyznaczono na 13 marca.

Dwa ostatnie mecze Rakowa z Lechem zakończyły się zwycięstwami „Kolejorza”, który tuż przed końcem poprzedniego sezonu wygrał w Częstochowie 2:0. W obecnych rozgrywkach Lech pokonał u siebie rywali spod Jasnej Góry 4:1.

Niedzielny pojedynek będzie 18. starciem tych drużyn w najwyższej klasie rozgrywkowej. Z dotychczasowych 17 spotkań Lech wygrał 8, Raków 4, a 5 razy był remis. Ponadto zespoły te w latach 1963-66 czterokrotnie grały ze sobą w ówczesnej 2. lidze – 3 remisy i zwycięstwo Lecha, a w latach 2018-22 również czterokrotnie w rozgrywkach pucharowych (w tym Superpuchar), a w nich zawsze górą był Raków.

Relacja live i wynik na żywo meczu Raków Częstochowa - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godz. 17.30.