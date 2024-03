Podział punktów w debrach Lubelszczyzny. Walka o awans trwa w najlepsze!

Derby Lubelszczyzny to jedne z ciekawszych derbów w skali kraju. Kibice obu drużyn pozostają bowiem w przyjaznych stosunkach i wzajemnie się wspierają. W głowach i jednych, i drugich świta obecnie jeden cel - awans na najwyższy poziom ligowy.

Obie drużyny mają podstawy, aby marzyć o promocji do Ekstraklasy. Motor przed rozpoczęciem meczu znajdował się w strefie barażowej, z kolei Górnik - tuż za nią. Zwycięstwo którejkolwiek z ekip znacznie przybliżyłoby ją do realizacji planów.



Lepiej w mecz weszli gospodarze, którzy kilkukrotnie postraszyli defensywę z Lublina. Już w dziewiątej minucie Marko Roginić wpadł w pole karne i uderzył w kierunku dalszego słupka. W ostatniej chwili interweniował Paweł Stolarski.



Górnik naciskał, ale bramkę jako pierwsi zdobyli gracze Motoru. W 33. minucie futbolówka trafiła do Bartosza Wolskiego, a ten oddał strzał z okolic 18. metra. Po drodze piłka odbiła się od jednego z obrońców gospodarzy i wpadła do siatki. Do przerwy zatem goście prowadzili 1:0.

Po zmianie stron Górnik nie zamierzał odpuszczać. W 58. minucie było już 1:1. Trójkową akcję drużyny wykończył technicznym strzałem Kacper Łukasiak. 20-latek wypożyczony z Pogoni Szczecin jest w ostatnich tygodniach w dobrej formie i teraz znów to potwierdził.

Do końca spotkania obie drużyny próbowały wyszarpać pełną pulę. Ostatecznie żadnej z nich się to jednak nie udało. Górnik i Motor podzieliły się więc punktami.

Górnik Łęczna - Motor Lublin 1:1 (0:1)

Bramki: Kacper Łukasiak 58 - Bartosz Wolski 33