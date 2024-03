Kajetanowicz zaczyna nowy sezon. Na start Rajd Safari

Załoga ORLEN Rally Team ostatnie pięć lat z rzędu stawała na podium WRC2, sezon 2023 kończąc na jego pierwszym stopniu i sięgając po tytuł Rajdowych Mistrzów Świata WRC2 Challenger. Kajetanowicz dopełnił nim imponującą kolekcję, składającą się z trzech tytułów mistrza Europy i czterech mistrza Polski. Zdobywając mistrzostwo świata wśród załóg niefabrycznych, "Kajto" przypieczętował sobie miano najbardziej utytułowanego polskiego kierowcy rajdowego. Po niezwykle udanym sezonie, w którym sześć z siedmiu startów Kajetanowicz i Szczepaniak ukończyli na podium WRC2 Challenger, przyszła pora na nowe wyzwania. Polska załoga rozpocznie od rajdu, który zasłużył na miano jednego z najtrudniejszych na świecie.

Afrykańska runda jest trzecią areną zmagań w tegorocznym sezonie Rajdowych Mistrzostw Świata. Po kultowym Monte Carlo i śnieżnej Szwecji WRC przenosi się poza kontynent europejski, gdzie zostanie rozegrany legendarny Rajd Safari. Po nim obejrzymy jeszcze dziesięć rund, w tym trzy asfaltowe – Rajd Chorwacji, Japonii oraz Europy Centralnej, który rok temu debiutował w kalendarzu WRC. Jego nietuzinkowa formuła z wytyczeniem odcinków na terytorium trzech różnych krajów cieszyła się dużym zainteresowaniem, również, w dużej mierze za sprawą dogodnej lokalizacji, wśród kibiców z Polski.

W tym roku, aby oglądać rajdową rywalizację na światowym poziomie, kibice nie będą musieli jechać daleko – wystarczy, że wybiorą się na Mazury, gdzie rozegrany zostanie ORLEN 80. Rajd Polski. Najbardziej prestiżowa impreza w naszym kraju, drugi po Monte Carlo najstarszy na świecie rajd będzie gratką dla wszystkich fanów motorsportu. Kajetanowicz, który trzykrotnie wygrywał te zawody, ostatni raz w 2013 roku, zdobywając jednocześnie czwarty tytuł mistrza Polski i otwierając sobie drogę do międzynarodowych sukcesów, nie kryje zainteresowania udziałem w jego jubileuszowej edycji. Póki co Kajetanowicz potwierdził inaugurację tegorocznego sezonu Rajdowych Mistrzostw Świata od jednej z trzech pozakontynentalnych rund – od wymagającego Rajdu Safari.



– Zaczynamy sezon od Rajdu Safari, gdzie wygrywaliśmy przez ostatnie dwa lata. Wracam jednak do Afryki z wielką pokorą, bo to nie spacerek po lesie, lecz szalenie nieprzewidywalny rajd. Planuję starty w łącznie siedmiu rundach. W ubiegłym sezonie mieliśmy tyle samo szans, które dobrze wykorzystaliśmy, zdobywając tytuł mistrza świata WRC2 Challenger. Choć zapewniałem, że ten sukces mnie nie zmieni, to z perspektywy czasu myślę, iż stało się inaczej – mam zdwojoną motywację do walki. Nigdy nie trenowałem tak wiele, bo mam świadomość, że bez tego nie zbuduję kolejnego mostu pomiędzy marzeniami a rzeczywistością. W utrzymywaniu wysokiego poziomu pomagają mi partnerzy, którzy będą wspierać moje starty w tym sezonie. Bardzo doceniam to, że moje współprace są długoletnie i trwałe, oparte na wzajemnym zrozumieniu potrzeb i wyzwań związanych z uprawianiem dyscypliny motorsportu, jaką są rajdy samochodowe. Zaufanie w biznesie jest bardzo ważne, a w rajdach kluczowe. Wiem też, że ogromna siła mojego zespołu pochodzi z serca ludzi, którzy w nim pracują. Razem przystępujemy do walki w nowym sezonie rajdowych mistrzostw świata 2024. To wyzwanie traktuję jako możliwość dalszego rozwoju. Mam nadzieję, że „pojedziecie” z nami – powiedział Kajetan Kajetanowicz.



Zespół ORLEN Rally Team zaprezentował nowe barwy na sezon 2024. Kajetanowicz ponownie postawił na nietuzinkowy minimalizm, który rok temu zdecydowanie wyróżniał go wśród międzynarodowych rywali. Polska załoga w rajdowej Škodzie Fabii RS Rally2 w nowym oklejeniu już wkrótce wyjedzie na pierwsze w tym sezonie afrykańskie odcinki specjalne. Rajd Safari 2024 liczyć będzie 355,92 km tras i rozegrany zostanie w dniach 28-31 marca. Poprzednie zmagania na kenijskich bezdrożach Kajetanowicz i Szczepaniak dwukrotnie kończyli na najwyższym stopniu podium, wygrywając z druzgocącą przewagą nad rywalami. Z zapartym tchem kibice będą śledzić tegoroczny start załogi ORLEN Rally Team w jednym z najtrudniejszych rajdów świata.

