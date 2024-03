Co za wieści ws. rywalki Igi Świątek! Dopięła swego. Powrót coraz bliżej

Świetna wiadomość dla Simony Halep! Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) skrócił jej zawieszenie spowodowane wpadką dopingową. To oznacza, że Rumunka może wrócić do gry już niedługo.

Była rakieta nr 1 światowego tenisa uzyskała pozytywny wynik testu na obecność roksadustatu w trakcie US Open 2022. Ten specyfik jest stosowany przy leczeniu anemii i od dawna jest uznawany za produkt dopingowy, który stosują kolarze lub biegacze długodystansowi. Rumunka nie przyznała się do zarzucanych jej czynów, a pozytywny wynik badania tłumaczyła spożyciem skażonej odżywki.



Wszystko miało rozstrzygnąć się w marcu 2024 roku, a sama zainteresowana była pozytywnie nastawiona do całej sprawy. We wtorek Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) podjął decyzję o skrócenie kary Halep z czterech lat do dziewięciu miesięcy. To oznacza, że jej kara jest już nieaktualna.

- Panel CAS jednomyślnie ustalił, że czteroletnia kara zakazu startów nałożona przez niezależny trybunał ITF zostanie skrócona do dziewięciu miesięcy, rozpoczynających się 7 października 2022 roku i kończących się 6 lipca 2023 roku – można przeczytać w oświadczeniu CAS.

32-latka w dorobku ma m.in. dwa triumfy - we French Open 2018 i w Wimbledonie 2019. Poza tym trzykrotnie grała w finałach imprez Wielkiego Szlema (Australian Open 2018, French Open 2014 i 2017). W momencie zawieszenia zajmowała dziewiąte miejsce w światowym rankingu.

