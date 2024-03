Nowy trener ZAKSY? Znamy nazwisko

Kędzierzynianie obecnego sezonu nie mogą zaliczyć do udanych. Od samego początku zmagają się z plagą kontuzji, które nie pomogły podczas rywalizacji w Lidze Mistrzów, z której odpadli w 1/8. W PlusLidze natomiast ZAKSA zdołała odbudować się i awansować w tabeli do grupy mistrzowskiej. Wyniki nie zadowoliły włodarzy klubu, którzy zdecydowali o pożegnaniu się z trenerem Tuomasem Sammlvuo. Do końca sezonu jego obowiązki przejął Adam Swaczyna. Z tego powodu zaczęły się pojawiać pytania i plotki o nowego trenera, który miałby prowadzić zespół od nowego sezonu.

Według informacji portalu siatka.org nowym szkoleniowcem wicemistrzów Polski ma zostać Andrea Giani - legenda włoskiej siatkówki. Giani jako zawodnik wywalczył m.in. osiem razy mistrzostwo Włoch, cztery puchary Włoch, wygrał Klubowe Mistrzostwa Świata, trzy razy wzniósł Puchar CEV. Z reprezentacją Włoch trzy razy zdobył złoto mistrzostw świata, siedem razy wygrał Ligę Światową, czterokrotnie triumfował w mistrzostwach Europy. Ma także dwa srebra i jeden brąz igrzysk olimpijskich.

Karierę trenerską rozpoczął w 2007 roku od prowadzenia klubu z Modeny, trzy lata spędził w Roma Volley, kolejne trzy sezony prowadził zespół z Werony, a następnie Mediolanu. W 2015 roku objął kadrę Słowenii, dwa lata później został szkoleniowcem reprezentacji Niemiec. Po pięciu latach zdecydował się na zmiany i pracę z kadrą Francji, z którą na razie nie osiągnął dużych sukcesów - nie zdobył Ligi Narodów ani nie wywalczył medalu na mistrzostwach Europy.