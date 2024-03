Czas na kolejne wielkie emocje w siatkarskiej PlusLidze! Tym razem na boisko w Lubinie wyjdą siatkarze miejscowego Cuprum oraz Grupa Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. Stawką będą jak zwykle cenne punkty w tabeli, która nie sprzyja obu ekipom.

ZAKSA plasuje się aktualnie na siódmym miejscu, które daje jej awans do play-offów, ale różnica punktów w stosunku do dziewiątej Skry to tylko dwa "oczka". Niebezpieczną sytuację potęguje dodatkowo trudny kalendarz w ostatnich kolejkach rundy zasadniczej, wobec czego kędzierzynianie muszą punktować z niżej notowanymi rywalami.



Cuprum Lubin z kolei coraz bardziej musi bać się Czarnych Radom. Podopieczni trenera Waldo Kantora mają już 12 punktów i tylko sześć "oczek" straty do przedostatnich lubinian. Na siedem kolejek do końca wszystko może się jeszcze zdarzyć i zawodnicy trenera Pawła Ruska wciąż muszą walczyć o swoje bezpieczeństwo i dalszy byt w PlusLidze.



Relacja live i wynik na żywo meczu KGHM Cuprum Lubin - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle od godz. 15:45 na Polsatsport.pl.

PI, Polsat Sport