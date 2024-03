Kryzys utytułowanego klubu! Te gwiazdy tworzyły historię Chemika Police

Grupa Azoty Chemik Police to obecnie jednej z najbardziej rozpoznawalnych kobiecych zespołów siatkarskich w Polsce. Zawodniczki klubu z Polic na przestrzeni ostatnich dziesięciu sezonów aż osiem razy sięgały po mistrzostwo Polski. Teraz jednak mierzą się ze sporymi problemami finansowymi.

"Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Policach Sławomir Nitras, minister sportu, wspomniał o trudnej sytuacji finansowej naszego klubu. Z dużym smutkiem musimy te słowa potwierdzić. Problemy finansowe Grupy Azoty, głównego partnera Chemika, mają przełożenie na płynność finansową naszego klubu. Niestety, ale istnieje ryzyko braku przystąpienia do rozgrywek w sezonie 2024/25, a nawet kłopotu z dokończeniem bieżącego sezonu. Grupa Azoty Chemik Police to najpopularniejszy klub kobiecy w Polsce. Jesteśmy wielokrotnymi mistrzyniami kraju, najbardziej utytułowaną drużyną kobiecą ostatniej dekady. Wizja zniknięcia z siatkarskiej mapy Polski jest dla nas trudna do zaakceptowania, ale niestety stała się możliwa. Klub stara się szukać rozwiązań, rozmawia z partnerami, szuka nowych sponsorów" - można przeczytać w oświadczeniu opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej Chemika.

Oświadczenie w sprawie słów ministra Sławomira Nitrasa



