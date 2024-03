Koprivica, który jest jednym z najbardziej cenionych na Bałkanach specjalistów od przygotowania fizycznego, współpracował z Nikolą Grbiciem, gdy ten był trenerem siatkarskiej reprezentacji Serbii. Profesor podkreślił, że o obecnym szkoleniowcu Polaków ma wyjątkowo dobre zdanie.

- Nikola Grbić jest człowiekiem siatkówki. Jako zawodnik osiągnął wszystko, a teraz, jako trener, potrzebuje olimpijskiego złota. To, jak poświęca się tym celom, jest fascynujące - powiedział Koprivica w podcaście "Serviranje sa Ivanom i Vemom".

Znany specjalista zdradził również anegdotę z początków pracy Grbicia z drużyną narodową Serbii. Profesor Koprivica przyznał, że... zrugał szkoleniowca za pewne zachowanie z treningu.

- Wielokrotnie mówiłem, że trener to człowiek, który kieruje dwoma zespołami: pierwszym z nich są zawodnicy, a drugim - jego sztab. Musi dobrze wywiązywać się zarówno ze swojej pracy w wymiarze sportowym, jak i z roli szefa. Myślę, że w siatkówce jest sporo miękkich ludzi. Mam nadzieję, że Nikola nie będzie na mnie zły, ale mam jedną anegdotę. Staliśmy podczas zajęć w gronie szkoleniowców: byli tam trenerzy przygotowania fizycznego i asystenci, a Nikola stał kawałek dalej. W pewnym momencie Danilo Mrdja, z którym Grbić się przyjaźni, zawołał go, a Nikola do nas podszedł. Po wszystkim powiedziałem mu na osobności: "Zrobiłeś to raz, ale nigdy tego nie powtarzaj". Jeśli zachodzi potrzeba, to my powinniśmy podejść do głównego trenera, a nie odwrotnie. To ty jesteś szefem, to od ciebie wszystko tu zależy i to ty jesteś kluczową figurą. I Nikola zrozumiał, o co mi chodziło. Nawet jeśli jestem dużo starszy, nawet jeśli jestem profesorem na uniwersytecie, to kiedy pracuję w kadrze, muszę pogodzić się z tym, że kto inny jest szefem - zaznaczył profesor.

Vladimir Koprivica dodał również, że jest już po słowie z serbską federacją i w tym roku znów będzie pomagał "Orłom" w walce o igrzyska olimpijskie. Siatkarska reprezentacja Serbii nie może bowiem być jeszcze pewna występu w Paryżu. W tej chwili drużyna "Orłów" plasuje się na 9. (premiowanym awansem) miejscu w rankingu FIVB, ale kadra Igora Kolakovicia będzie musiała je obronić. Serbowie mają 253.22 pkt, a Kubańczycy, którzy zajmują 11. pozycję (pierwszą, która nie daje awansu), mają 236.96 pkt.