Iga Świątek musi jeszcze poczekać na pierwszą rywalkę. Mecz przerwany

Już ruszyły zmagania tenisistek w Indian Wells. Chociaż niedługo na kort ma wybiec Iga Świątek, to liderka światowego rankingu nadal nie zna swojej rywalki w pierwszej rundzie zmagań amerykańskiej imprezy. Nazwisko oponentki zawodniczka rodem z Raszyna pozna prawdopodobnie w czwartkowy wieczór.

Wszystko przez opady deszczu, które storpedowały zmagania na kortach w Stanach Zjednoczonych. Starcie Erika Andriejewa - Danielle Collins, które ma wyłonić rywalkę Świątek, rozpoczęło się w nocy ze środy na czwartek. Do rozstrzygnięcia pierwszego seta potrzebny był tie-break, w którym lepsza okazała się Amerykanka. W drugiej odsłonie Collins również przeważała. 30-latka wygrywała w gemach 6:5, kiedy zmagania przerwał deszcz.

Chociaż organizatorzy próbowali osuszyć kort i wznowić grę, to ich starania nie przyniosły zamierzonego efektu. Przez to zdecydowano się na dokończenie meczu w innym terminie. Jak można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej turnieju, pojedynek Erika Andriejewa - Danielle Collins ma zostać wznowiony w czwartek, jako pierwszy na korcie trzecim. To oznacza, że Rosjanka i Amerykanka prawdopodobnie zaczną grę około godziny 20:00.