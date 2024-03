Royal Union Saint-Gilloise to belgijski klub. Jesienią rywalizował w Lidze Europy, ale zajął trzecie miejsce w swojej grupie i spadł do Ligi Konferencji Europy. W 1/16 finału trafił na Eintracht Frankfurt. Choć Niemcy powszechnie uważani byli za faworytów, ostatecznie to Belgowie przeszli dalej.

Teraz ich rywalem będzie Fenerbahce. Turecka ekipa od początku grała w LKE. Jesienią wygrała swoją grupę, wyprzedzając Łudogorec Razgrad, Nordsjaelland i Spartaka Trnawa. Tym samym klub ze Stambułu automatycznie zameldował się w 1/8 finału.

Piłkarzem Fenerbahce jest Sebastian Szymański. Polak trafił do Turcji latem 2023 roku i z miejsca stał się jedną z gwiazd drużyny. W krajowej lidze zdobył dziewięć bramek i dołożył dziewięć asyst. Co jednak ciekawe, wciąż czeka na pierwsze trafienie w Europie w barwach Fenerbahce.

Relacja live i wynik na żywo spotkania Royal Union Saint-Gilloise - Fenerbahce na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.