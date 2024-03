Sportowy weekend w Polsacie: tenis w Indian Wells, UFC 299 i start MotoGP

Telewizja Polsat oferuje swoim widzom najszerszą paletę transmitowanych dyscyplin. Portfolio sześciu kanałów z rodziny Polsat Sport obejmuje m.in. najlepsze turnieje tenisowe, rozgrywki siatkarskie i koszykarskie, a także piłkę nożną, piłkę ręczną, sporty walki czy motorsport.

Turnieje cyklu ATP Tour i ATP Masters 1000 w kanałach sportowych Polsatu

W kalifornijskim Indian Wells trwa pierwszy w tym roku turniej tenisistów zaliczany do najbardziej prestiżowej kategorii Masters 1000. Oprócz Huberta Hurkacza biorą w nim udział najlepsi zawodnicy świata, w tym m.in. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz czy Jannik Sinner. Weekendowe wielogodzinne transmisje dostępne będą w Polsacie Sport News, Polsacie Sport i Polsacie Sport Extra. Szczegółowy harmonogram meczów oraz szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Hubert Hurkacz swój pierwszy na Indian Wells zagra rozegra w piątek (w deblu). Zawody w Kalifornii potrwają do 17 marca, a już trzy dni później najlepsi tenisiści globu przeniosą się do Miami na kolejny turniej rangi Masters 1000, transmitowany przez kanały sportowe Polsatu.

Gale UFC przez kolejne 4 lata w Telewizji Polsat

Telewizja Polsat przedłużyła właśnie swoją współpracą z UFC. Amerykańska organizacja, największa na świecie, jeśli chodzi o MMA, skupiająca w swoich szeregach najlepszych zawodników i zawodniczki, szykuje się do okrągłego jubileuszu i numerowanej gali oznaczonej liczbą 300. Zanim to jednak nastąpi, już w nocy z 9 na 10 marca w Miami odbędzie się UFC 299, na której wystąpi dwóch Polaków. Typowany na przyszłego mistrza w wadze lekkiej – Mateusz Gamrot – zmierzy się z Rafaelem Dos Anjosem. Z kolei rywalem widowiskowo walczącego Michała Oleksiejczuka będzie Michel Pereira. Fanów czeka więc podwójna konfrontacja polsko-brazylijska, ale na tym emocje w Miami się nie skończą! Karta walk gali UFC 299 wypełniona jest gwiazdami MMA z całego świata. W walce wieczoru Sean O’Malley będzie bronił tytułu mistrza kategorii piórkowej w starciu z Marlonem Verą. W stolicy stanu Floryda do oktagonu UFC wejdą także między innymi Dustin Poirier (waga lekka) czy Curtis Blaydes (waga ciężka). Transmisja od godziny 0:00 w Polsacie Sport.

Motocyklowe Mistrzostwa Świata MotoGP

W piątek na torze w hiszpańskim Jerez rusza nowy sezon Motocyklowych Mistrzostw Świata MotoGP. Wszyscy fani najbardziej prestiżowej serii zastanawiają się, jak za kierownicą Ducati odnajdzie się ośmiokrotny mistrz świata, czyli Marc Marquez. Hiszpan, który przez całą dotychczasową karierę najbardziej kojarzony był z maszynami Hondy, będzie próbował odzyskać radość z jazdy w zupełnie nowym dla siebie otoczeniu. Weekendowe transmisje z Motocyklowych Mistrzostw Świata obejmują piątkowe i sobotnie treningi, sobotnie kwalifikacje oraz niedzielne wyścigi. Transmisje dostępne są w Polsacie Sport Premium 2, na Polsatsport.pl oraz w streamingu internetowym Polsat Box Go.