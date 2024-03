Bardzo chciał zostać, ale nie zostanie. Mistrz olimpijski pożegna się z Jastrzębskim Węglem!

27-letni atakujący do Polski trafił latem ubiegłego roku z włoskiego Allianzu Mediolan. W zespole z Jastrzębia-Zdroju zastąpił swojego kolegę z reprezentacji Francji, Stephane'a Boyera, który odszedł do Asseco Resovii Rzeszów.

Pochodzący z Montpellier siatkarz dobrze wkomponował się w prowadzoną przez trenera Marcelo Mendeza drużynę mistrzów Polski. W rozgrywkach ligowych ma obecnie ponad 51-procentową skuteczność w ataku i zdobywa średnio 12,7 punktu na mecz. Z bardzo dobrej strony pokazał się w niedawnych ćwierćfinałach Ligi Mistrzów, w których jastrzębianie pokonali w dwumeczu włoskie Gas Sales Daiko Piacenza. Zdobył w tych spotkaniach 33 punkty, najwięcej w drużynie.

Jak się jednak okazało, Patry nie dostarczył swojemu obecnemu pracodawcy dość argumentów, by ten zatrzymał go na kolejny sezon. W rozmowie ze "Strefą Siatkówki" (siatka.org) francuski siatkarz zdradził, że choć bardzo chciał zostać w Jastrzębiu-Zdroju, po zakończeniu trwających rozgrywek przeniesie się do innej drużyny. Dodał, że nie będzie to drużyna z Polski. - Jestem smutny, ale będę grać w innym kraju - powiedział zawodnik, któremu organizacja i poziom PlusLigi bardzo przypadły do gustu.

Według informacji siatka.org w sezonie 2024/2025 złoty medalista olimpijski sprzed trzech lat będzie grał w czołowym klubie tureckiej AXA Sigorta Efeler Ligi - Fenerbahce Stambuł.

Wiemy już, że w Jastrzębskim Węglu na kolejny rok zostaną dwaj reprezentanci Polski i na tę chwilę chyba największe gwiazdy zespołu - środkowy Norbert Huber i przyjmujący Tomasz Fornal. Jeśli chodzi o obsadę pozycji atakującego w zespole z Górnego Śląska, w siatkarskim środowisku od wielu tygodni krąży informacja, że będzie nim inny gracz naszej drużyny narodowej, występujący obecnie w Grupie Azoty ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle Łukasz Kaczmarek.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport