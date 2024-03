Lider światowego rankingu tenisistów Novak Djokovic nie ukrywa, że dąży do zdobycia rekordowego szóstego trofeum w pustynnym klasyku ATP w Indian Wells. Serb ostatnio wygrał tu w 2016 roku, a poprzednio w Kalifornii zagrał pięć lat temu.

Djokovic wygrywał turniej w Indian Wells w latach 2008, 2011, 2014, 2015 i 2016.

- Jestem gotowy do rywalizacji. Dobrze trenowałem i przyjechałem do Los Angeles dość wcześnie. Czuję się, jakby to było wczoraj. Niesamowite być tu z powrotem. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia turnieju - przyznał legendarny Serb.

Oprócz Djokovicia, w Indian Wells o końcowy triumf powinni powalczyć Carlos Alcaraz czy Jannik Sinner. W tegorocznym Indian Wells zabraknie Rafaela Nadala. Jak przekazał Hiszpan, nie czuje się odpowiednio przygotowany, by podjąć wyzwanie w tej prestiżowej imprezie.



Podczas Indian Wells w akcji zobaczymy także najlepszego polskiego tenisistę, Huberta Hurkacza. Polak w poprzednim sezonie odpadł w trzeciej rundzie amerykańskiej imprezy, po porażce z Amerykaninem Tommym Paulem.

Gdzie oglądać Indian Wells? Transmisje tenisa

Transmisje tenisowego turnieju Indian Wells codziennie aż do 17 marca. Mecze Hurkacza i innych najlepszych tenisistów świata można oglądać na sportowych antenach Polsatu oraz online w Polsat Box Go. Więcej w programie TV Polsat Sport.

BS, Polsat Sport