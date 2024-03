Niepewna przyszłość Chemika Police. Możliwy "model gdański"?

W ostatnim czasie Grupa Azoty Chemik Police wydała oficjalny komunikat w sprawie sytuacji finansowej klubu. Poinformowano w nim m.in., że "istnieje ryzyko braku przystąpienia do rozgrywek w sezonie 2024/25, a nawet kłopotu z dokończeniem bieżącego sezonu". O sytuacji drużyny z Polic dyskutowano w magazynie siatkarskim #7strefa.

– Jesteśmy w stałym kontakcie z zarządem klubu z Polic i oni uspokajają nas, że klub dogra ten sezon. Na pewno wokół drużyny jest dużo emocji. Klubowi grozi nawet potencjalna strata tytularnego sponsora. Trzymam kciuki, żebyśmy w tej sytuacji przeszli do takiego "modelu gdańskiego", czyli do tego, co miało miejsce przed laty w męskiej siatkówce. Pamiętamy, że z klubu wycofał się Lotos, duży tytularny sponsor, ale Trefl Gdańsk to przetrwał – jest dziś drużyną z czołówki PlusLigi, świetnie szkoli młodzież. Mam nadzieję, że w Policach będzie tak samo – stwierdził Kamil Składowski.

Chemik Police to jeden z najbardziej utytułowanych klubów w historii polskiej siatkówki. Pierwsze tytuły mistrza Polski wywalczył w latach dziewięćdziesiątych (1994, 1995). Później na lata wypadł z ekstraklasy, ale od momentu powrotu do elity w 2013 roku zdominował krajowe rozgrywki. W ostatnich dziesięciu sezonach aż osiem razy sięgnął po mistrzostwo Polski, do tego dołożył siedem triumfów w Pucharze Polski. W obecnym sezonie wygrał fazę zasadniczą Tauron Ligi.

– Z informacji, które mamy jako zarząd, które mogę przekazać, nie ma zagrożenia, że Chemik nie dogra obecnego sezonu. Jeżeli mówimy o dalszej przyszłości klubu, o tym co będzie z drużyną, z zawodniczkami, z zaległościami i jeśli są, to czy zostaną uregulowane – to są pytania do prezesa klubu oraz do spółki, która przez wiele lat była tytularnym sponsorem i sporo zainwestowała w siatkówkę w Policach – zaznaczył dyrektor działu komunikacji Polskiej Ligi Siatkówki.

