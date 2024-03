Znakomity atak dał zwycięstwo. MKS lepszy w Stargardzie

Początek spotkania należał do przyjezdnych, którzy po trafieniach Xeyriusa Williamsa mieli siedem punktów przewagi. Stargardzianie odpowiedzieli jednak na to serią 7:0 i po rzutach wolnych Devona Danielsa był już remis. Później do ataku włączył się Marc Garcia - dzięki jego kolejnym trafieniom po 10 minutach było 19:26.

Drugą kwartę od małej serii 5:0 rozpoczął MKS i po trójce Marcina Piechowicza był już lepszy o 12 punktów. Aktywny Alex Stein starał się na to reagować, a po późniejszym rzucie z dystansu Karola Gruszeckiego gospodarze tracili już tylko sześć punktów. Dąbrowianie starali się nie pozwolić na wiele więcej i teraz kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 37:51.

Po trójce Xeyriusa Williamsa przewaga zespołu trenera Borisa Balibrei na początku trzeciej kwarty wynosiła już 17 punktów. Lepiej zaczął prezentować się Aleksandar Langović - dzięki niemu PGE Spójnia zaczęła nawiązywać rywalizację. Po akcji 3+1 Damiana Krużyńskiego różnica zmniejszyła się do 10 punktów. Dominik Wilczek i Nicolas Carvacho szybko uspokoili sytuację przyjezdnych. Po 30 minutach było 62:76.

W kolejnej części meczu stargardzianie znowu zbliżyli się na dziewięć punktów po zagraniu Bena Simonsa, ale Garcia wraz z Piechowiczem ponownie pozwalali odetchnąć przyjezdnym. Zespół trenera Sebastiana Machowskiego walczył do samego końca - mimo tego ostatecznie to MKS zwyciężył 93:83.

Najlepszym zawodnikiem gości był Marc Garcia z 25 punktami i 4 zbiórkami. Alex Stein zdobył dla gospodarzy 18 punktów i 3 asysty.

ORLEN Basket Liga - 23. kolejka

PGE Spójnia Stargard - MKS Dąbrowa Górnicza 83:93 (19:26, 18:25, 25:25, 21:17)

PGE Spójnia: Alex Stein 18, Benjamin Simons 16, Aleksandar Langovic 11, Devon Daniels 10, Stephen Brown Jr. 10, Damian Krużyński 6, Karol Gruszecki 5, Dominik Grudziński 4, Wesley Gordon 3, Sebastian Kowalczyk 0, Adam Łapeta 0, Adam Brenk 0;

MKS Dąbrowa Górnicza: Marc Garcia 25, Xeyrius Williams 19, Dominik Wilczek 17, Marcin Piechowicz 8, Nicolas Carvacho 6, Dawid Słupiński 6, Błażej Kulikowski 5, Lovell Cabbil 5, Tayler Persons 2, Maciej Kucharek 0.

