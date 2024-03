Wyjątkowe osiągnięcie słynnej siatkarki. Pękła magiczna bariera!

W sobotnim (9 marca) spotkaniu 19. kolejki drużyna Thaisy przegrała 1:3 (15:25, 25:17, 17:25, 21:25) z liderem Superligi, Sesc-Rio de Janeiro/Flamengo. Wynik spotkania był jednak dla wielu widzów sprawą drugorzędną. Tematem numer jeden było bowiem to, czy Thaisa przekroczy barierę 5000 punktów w rozgrywkach. Fani Minas Tenis Clube nie mieli wątpliwości, że nastąpi to już w tym spotkaniu (Thaisie brakowało zaledwie czterech punktów) i przygotowali się do historycznego wydarzenia, nakładając na twarze maski z podobizną swojej gwiazdy.

Thaisa nie zawiodła oczekiwań kibiców i czwarty punkt zdobyła w drugim secie spotkania. Utytułowana środkowa dostała owacje na stojąco od swoich kibiców, koleżanek z zespołu, a nawet... rywalek.

- Nie patrzę na statystyki pod kątem tego, czy jestem najlepsza w takim czy innym elemencie. Zwracam na nie uwagę wyłącznie po to, by zorientować się, jaka jest moja skuteczność i czy moja obecność na boisku pomaga drużynie. Ale fajnie jest wiedzieć, że przekroczyłam tę magiczną barierę. Gram w siatkówkę od 23 lat. To bardzo długa podróż, pełna poświęcenia, ale i miłości do tego, co robię. Miło mi, że nawet po tylu latach nadal potrafię grać na wysokim poziomie - powiedziała Thaisa w rozmowie z telewizją Globo.

36-letnia środkowa zadebiutowała w brazylijskiej Superlidze jako 16-latka właśnie w barwach Minas. W swojej bogatej karierze broniła między innymi barw Voleibol Tijuca, Rexona/Ades, Volei Nestle/Osasco i Volei Hinode Barueri. Zaliczyła również roczny epizod w tureckim Eczacibasi Stambuł.

Thaisa jest siedmiokrotną mistrzynią Brazylii, pięciokrotną zdobywczynią krajowego Pucharu, siedmiokrotną triumfatorką Klubowych Mistrzostw Ameryki Południowej i dwukrotną złotą medalistką Klubowych Mistrzostw Świata. Z reprezentacją Brazylii sięgnęła po dwa olimpijskie złota i pięć mistrzostw Ameryki Południowej.