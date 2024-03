Magiera: Resovio, to powinien być twój tydzień!

Projekt Warszawa zrobił to, co do niego należało i w wielkim stylu ograł Włochów z Monzy w finale Pucharu Challenge. Jastrzębski Węgiel zrobił to, co do niego należało i wyeliminował z Ligi Mistrzów w ćwierćfinale silny włoski zespół z Piacenzy. Teraz zagra o finał tych rozgrywek z tureckim Ziraatem Ankara. We wtorek Asseco Resovia Rzeszów rozpoczyna finałową dwumeczową batalię w Pucharze CEV w niemieckim Luneburgu.