Przelała się czara goryczy. Trener pożegnał się z posadą w zespole Fortuna 1 Ligi

"Zarząd klubu Bruk-Bet Termalica Nieciecza dziękuje za pracę trenerowi Mariuszowi Lewandowskiemu. Szkoleniowiec z drużyną „Słoni” był związany od 16 czerwca 2023 roku. Drugi raz został ich trenerem. Wraz z Mariuszem Lewandowskim klub opuszcza również drugi trener -analityk Krzysztof Kawałko. Obu szkoleniowcom życzmy powodzenia w dalszej pracy" - czytamy we wpisie opublikowanym na stronie klubowej.

Przypomnijmy, że ekipa z Niecieczy bardzo źle rozpoczęła 2024 rok w rozgrywkach Fortuna 1 Ligi. W czterech meczach zdobyła tylko dwa punkty na 12 możliwych. W miniony weekend drużyna trenera Lewandowskiego przegrała na wyjeździe ze Zniczem Pruszków 0:2. Tym samym zespół z Mazowsza wyprzedził Bruk-Bet Termalikę w ligowej tabeli i zepchnął ją na 12. lokatę.

Ambicje klubu z gminy Żabno są jednak znacznie większe i sięgają walki o awans do PKO BP Ekstraklasy. Seria niekorzystnych rezultatów wyraźnie utrudniła sytuację Bruk-Bet Termaliki. Po 23 kolejkach do miejsca premiowanego grą w barażach "Słoniki" tracą siedem punktów. Obecnie nie wiadomo, kto zastąpi Lewandowskiego na stanowisku pierwszego trenera. Kolejny mecz piłkarze z Niecieczy rozegrają w sobotę u siebie, a ich rywalami będą zawodnicy Resovii.

45-letni szkoleniowiec objął Bruk-Bet Termalikę w czerwcu zeszłego roku. Było to jego drugie podejście do ekipy "Słoników". Wcześniej prowadził ten zespół w latach 2020-2021. W międzyczasie przez niespełna rok pracował w Radomiaku Radom. Przed rozpoczęciem pracy trenerskiej Lewandowski miał bardzo udaną karierę piłkarską. Wiele lat spędził w Szachtarze Donieck, z którym pięć razy zdobył mistrzostwo Ukrainy. Do tego dołożył zwycięstwo w Pucharze UEFA w 2009 roku. W reprezentacji Polski rozegrał 66 spotkań.