Wielkie emocje w drugim secie. To z nią może zagrać Świątek!

Pierwszego seta można skomentować jednym słowem: dominacja. Ukrainka nie dała szans Potapowej. Rozrzucała Rosjankę po korcie podczas swoich gemów serwisowych, skrzętnie wykorzystując każdą swoją sytuację. Przy podaniu rywalki gra była zdecydowanie bardziej zacięta. Jedynie w ostatnim zawodniczka z Kijowa zdemolowała Potapową do zera.

Wydawało się, że podobny scenariusz wydarzy się też w drugim secie. Kostiuk prowadziła już 3:0, ale wtedy w Potapową wstąpiły nowe siły. Wygrała kolejne dwa gemy. Była bliska wyrównania stanu tej partii, ale prosty błąd pozbawił ją tej szansy. Kolejne trzy gemy dość zaskakująco również przegrywała zawodniczka, która akurat zagrywała. Taki układ doprowadził jednak do stanu 5:3 dla Ukrainki, która serwowała o zwycięstwo. Festiwal niewykorzystanych szans trwał jednak dalej i to Rosjanka stanęła przed możliwością przedłużenia tego meczu. Nie wytrzymała jednak nerwowo i to Kostiuk mogła cieszyć się ze zwycięstwa.

Rywalką Kostiuk będzie zwyciężczyni meczu Iga Świątek - Caroline Wozniacki. Początek tego meczu po 20:30.

Martia Kostiuk - Anastazja Potapowa 2:0 (6:0, 7:5)